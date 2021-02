Il nuovo trend che arriva direttamente dalle passerelle è quello che vede la cintura sopra la giacca. Non più un accessorio destinato ad un mero uso funzionale, la cintura diventa una vera protagonista del look. Se nei primi anni 2000 era la solamente la fibbia a farla da padrone, oggi la cintura ha guadagnato il posto d’onore tra gli accessori, cambiando addirittura collocazione e spostandosi dal lato b alla zona della vita.

Ma come abbinarla? Scopriamolo insieme alle influencer più famose.

Cintura sopra la giacca: il nuovo trend

La cintura è sicuramente un accessorio indispensabile per completare i nostri outfit. Ma se prima oltre a dare quel tocco in più al look aveva soprattutto un ruolo funzionale, nello stringere i pantaloni in vita, oggi può essere usata anche solo per un effetto estetico, per accentuare punti vita e bilanciare i volumi. A provare questo nuovo trend per noi, ovviamente, sono state le influencer.

Andiamo quindi a vedere come indossarle, per essere sempre alla moda.

La cintura sopra il cappotto imbottito

Se si parla di trend dettati dalle passerelle non si può non citare l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

L’influencer è infatti sempre pronta a provare ogni tendenza moda ed è proprio il caso della cintura sopra la giacca. La Ferragni ha indossato un caldissimo cappotto imbottito di Prada e ha completato l’outfit con una cintura nera dello stesso brand, con una fibbia decisamente importante.

La cintura sopra il blazer

Anche la modella Paola Turani ha fatto sua questa nuova tendenza. L’influencer bergamasca sceglie di indossare il nuovo trend sopra un elegantissimo blazer. In questo caso la cintura migliore da abbinarci è fine, con una fibbia più sottile, elaborata oppure liscia. Il punto vita in questo modo risulterà molto più accentuato.

La storia della cintura

Le origini della cintura sono molto lontane. Fin dalla sua prima comparsa però, il suo utilizzo è stato meramente funzionale. La cintura infatti serviva per legare le tuniche, oppure per sorreggere le armi. Alcuni ritrovamenti di cinture metalliche hanno invece fatto risalire all’Età del Bronzo anche il suo utilizzo a livello estetico, che si è protratto fino ai giorni nostri. Gli anni 2000 infatti sono stati gli anni delle fibbie che non facevano certo passare inosservati i nomi dei brand a cui appartenevano. Oggi la cintura è più di un semplice accessorio, e rientra tra quei trucchetti moda che aiutano a valorizzare la propria figura.