Per l’estate 2022 Blanco ha deciso di pubblicare un nuovo pezzo inedito “a sorpresa” nel bel mezzo del suo primo, vero, fortunatissimo tour. Il pezzo in questione si intitola Nostalgia ed è disponibile in tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online store a partire dallo scorso 2 giugno.

La canzone dell’artista ha tutte le tipiche caratteristiche dei brani di Blanco: si tratta di una canzone dal sapore pop rock con incedere crescente, l’ennesimo inno “da stadio” che di certo farà impazzire i giovanissimi fan dell’artista.

Significato di Nostalgia

Il pezzo è dedicato ad una ragazza di cui l’artista è perdutamente innamorato. Il pezzo è una romantica dedica d’amore nei confronti di una persona senza la quale l’artista non riesce a stare, perché il senso di lontananza e la voglia di stare con l’altra persona lo consuma da dentro.

Audio di Nostalgia

Testo Nostalgia Blanco

Blanchito, baby

Michelangelo

Mettimi le ali, ah

Ti vorrei comprare come se fossi una bambola

Ti vorrei curare ogni ferita che ti sanguina

A costo di rischiare di cadere in una trappola

E ricordarmi di te solo

Per le scopate che abbiam fatto senza più provare amore

Tutto quel che ci siam detti senza più provare amore

E arrivare a litigare fino a stare male

E me ne andrei, ma non potrei scordarti

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, da colmare

Vuoi colmarli col sesso, vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stesso, fino all’eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te ho la nostalgia, -ia

Perché sei come casa mia, -ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te ho la nostalgia, -ia

Perché sei come casa mia, -ia

Quante, quante cose devi dirmi ancora?

E sono giorni che non torni e, sì, te ne fotti

Che ti voglio qui che mi affronti e mi prendi a schiaffi

E lasci da parte l’orgoglio mentre io ci riprovo

Vuoi una notte da fuoco e mi rinnamoro di te

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, da colmare

Vuoi colmarli col sesso, vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stesso, fino all’eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te ho la nostalgia, -ia

Perché sei come casa mia, -ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te ho la nostalgia, -ia

Perché sei come casa mia, -ia