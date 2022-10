Black Adam: trama e cast del film

Dwayne Johnson, per tutti The Rock, torna sul grande schermo nei panni del cattivo con il film Black Adam.

Black Adam è un film distribuito da Warner Bros Pictures che vede protagonista Dwayne Johnson (The Rock) nei panni del cattivo. La storia ruota infatti attorno a un anti-eroe della DC Comic, creato da Otto Binder e C.C. Beck nel lontano 1945.

Il nome del protagonista è Teth-Adam o Theo Adam, in altre parole il più grande nemico del supereroe Shazam.

Black Adam: trama del film con The Rock

L’uscita del film è ormai alle porte, prevista per il 20 ottobre 2022. Il film, di genere fantasy / azione, sarà diretto da Jaume Collet-Serra. La sinossi ufficiale ci fa sapere che siamo collocati temporalmente 5.000 anni dopo il conferimento dei poteri onnipotenti delle antiche divinità a Black Adam.

Subito dopo questo eclatante evento, però, il protagonista è stato imprigionato proprio per via della pericolosità legata a tali poteri.

La storia però prende il via proprio perché Black Adam riesce a liberarsi dalla sua tomba terrena ed è più pronto che mai a fare giustizia nel mondo… a modo suo. Un modo che sicuramente non andrebbe a genio ai supereroi.

Lo ha chiarito anche The Rock, descrivendo come segue il personaggio: “Superman crede nella verità e nella giustizia e manda i criminali in prigione.

Black Adam invece è un super cattivo che diventa poi un antieroe. Lui non ti manda in prigione, ti spezza direttamente a metà. Letteralmente.” Insomma, decisamente un antieroe, un ruolo ben diverso dagli ultimi cui si è dedicato l’attore, più afferenti alla sfera della commedia familiare… ma saprà convincere il suo pubblico fedelissimo anche in queste vesti più fosche.

Black Adam: il cast completo del film

Come detto The Rock sarà il volto di Black Adam: basti pensare che la sua conferma per il ruolo era reale già nel 2014; nel 2017 è stato poi annunciato il film dedicato al personaggio che sarebbe dovuto uscire nel dicembre del 2021… il tutto rimandato poi a causa del Covid 19.

Ad affiancare Dwayne Johnson troveremo però un’altra star particolarmente amata dal pubblico in tempi recenti: Noah Centineo, che ha prestato il suo volto alla saga di film di Tutte le volte che ho scritto ti amo di Netflix. L’idolo della Gen Z si è davvero dedicato con tutto se stesso a questo progetto DC… basti pensare che si è slogato un braccio per ben due volte durante le riprese più movimentate di Black Adam! Noah Centineo impersonerà il nemico di Black Adam, dunque il supereroe di turno: Al Rothstein / Atom Smasher, figura già vista nella serie The Flash.

A completare il cast ci saranno Pierce Brosnan nel ruolo di Kent Nelson / Dottor Fate, Sarah Shahi in qualità di Adrianna Tomaz / Isis; Aldis Hodge sarà Carter Hall / Hawkman; Quintessa Swindell vestirà i panni di Maxine Hunkell / Cyclone; Marwan Kenzari quelli di Ishmael; Bodhi Sabongui impersonerà invece Amon. A completare il cast ci sarà anche Joseph Gatt.

La squadra così schierata, specie per ciò che concerne i due protagonisti, fa ben sperare nella riuscita del film, senza considerare che l’attesa per questa pellicola va avanti da anni e la curiosità dei fan è alle stelle!