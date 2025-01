Un amore nato sul palco

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno catturato il cuore del pubblico non solo con le loro performance a Ballando con le stelle, ma anche con la loro storia d’amore che si è sviluppata durante il programma. La conduttrice, che ha recentemente vinto l’ultima edizione del talent show, ha condiviso dettagli intimi sulla loro relazione, rivelando come il primo bacio sia avvenuto durante le prove. “Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto”, ha dichiarato Bianca, sottolineando l’importanza di questo momento nella sua vita.

La scelta di vivere insieme

La coppia ha deciso di compiere un passo importante: vivere nella stessa città. Giovanni, che ha un impegno lavorativo a Londra, si trasferirà a Roma, dove Bianca vive con sua figlia Alice. Questo gesto dimostra quanto sia forte il loro legame, nonostante le sfide che possono sorgere. Bianca ha raccontato di come Giovanni le abbia dato un nuovo equilibrio, affermando: “Mi ha conquistato sentire, per la prima volta, che avevo qualcuno accanto che mi accetta così come sono”. La loro relazione è un esempio di come l’amore possa fiorire anche dopo momenti difficili.

Un momento d’oro per Bianca

Oltre alla sfera sentimentale, Bianca Guaccero sta vivendo un periodo di grande successo anche nella sua carriera. Presto sarà al timone di Dalla strada al palco con Nek e condurrà il Prima Festival. La conduttrice ha espresso il desiderio di avere un impegno professionale continuativo in televisione, affermando: “Vorrei essere coltivata dalla mia azienda in questo percorso legato all’intrattenimento”. Questo desiderio di crescita e stabilità riflette la sua determinazione e passione per il suo lavoro.