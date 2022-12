Bianca Atzei è ormai alla fine della sua gravidanza, ma a complicare la situazione c’è stato il suo ricovero in ospedale a causa di una polmonite. L’assenza dai social media aveva fatto preoccupare i fan, ma il compagno della cantante ha spiegato a tutti che cosa stesse succedendo.

Quando partorirà Bianca Atzei? Scopriamolo insieme.

Dopo diversi giorni di sparizione dai social media, i fan di Bianca Atzei hanno mostrato non poca preoccupazione nei suoi confronti. Ormai entrata nell’ultimo mese di gravidanza, la cantante ha vissuto un periodo complesso legato alla sua salute. A fare luce sulla situazione ci ha pensato il compagno della cantante, Stefano Corti, che sui social media ha scritto che Bianca Atzei ha avuto la polmonite ed è stata ricoverata:

In tanti ci avete chiesto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto. Fortunatamente si è ripresa ma è ancora ricoverata. È nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa […] Sembra stia meglio. Grazie a tutti per i messaggi.