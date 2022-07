Bianca Atzei ha annunciato via social di essere in attesa del suo primo figlio insieme al compagno Stefano Corti.

Bianca Atzei è incinta

Bianca Atzei aspetta un bambino e lo ha annunciato con enorme entusiasmo attraverso un post sui social dove si è mostrata al mare mentre il fidanzato Stefano Corti le baciava la pancia.

“Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…”, ha scritto l’ex naufraga che nei mesi scorsi aveva rivelato di aver fatto i conti con un aborto spontaneo. Ancora non è dato sapere se il bambino in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia, quel che è certo è che lei e Stefano Corti siano al settimo cielo per la felicità.

L’aborto

Nell’autunno scorso Bianca Atzei aveva raccontato ai fan il dramma vissuto quando aveva subito un aborto spontaneo.

“Tante donne hanno affrontato e affrontano questo dolore. Ora so cosa si prova e sono vicina a tutti coloro hanno passato una situazione come la nostra. Mi dispiace che per molte donne sia così complicato avere un figlio, o addirittura impossibile”, aveva dichiarato, e ancora: “Forse raccontarlo è come liberarsi di qualcosa di cui non hai colpe e per cui non devi provare vergogna (…) Bisogna solo andare avanti, sono sicura che arriverà di nuovo qualcosa di bello.

Tengo ancora vivo il sogno di diventare mamma. Torno a sorridere”.