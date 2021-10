Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: nella serata del 28 ottobre 2021 verrà trasmessa la prima puntata dei Live di X Factor, il talent arrivato ormai alla sua quindicesima edizione in onda su Sky. Come giudici troveremo ancora i collaudatissimi Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton, pronti a guidare gli artisti emergenti, mentre al timone vedremo l’attore Ludovico Tersigni che ha preso il posto dello storico presentatore dello show, Alessandro Cattelan.

Tantissimi i concorrenti pronti a sfidarsi fino all’ultimo sound per vedere chi, tra loro, possiede veramente il famoso “X Factor”. Tra questi ci sono anche i Bengala Fire, scelti proprio dal leader degli Afterhours, scopriamo chi sono e qualche curiosità su di loro.

Chi sono i Bengala Fire

I Bengala Fire sono una band composta dal cantante e frontman Mattia Mariuzzo, che si occupa anche di chitarra e tastiera, da Andrea Orsella che è invece la seconda chitarra, Davide Bortoletto al basso e Giovanni Zavarise, invece, alla batteria.

Sulla loro biografia non si sa ancora molto, se non che sono tutti nati nel 1998 e sono tutti originari di Cornuda, una piccola provincia di Treviso in Veneto e che tutti i componenti della band si sono avvicinati al mondo della musica davvero da giovanissimi, a soli 12 anni.

Dalle origini ad X Factor 2021

Come hanno fatto moltissime altre band prima di loro, i Bengala Fire hanno iniziato a farsi conoscere tra i locali e i pub del loro piccolo paesino d’origine. È il 2014 quando sotto un altro nome, pubblicano “Why Are We Here”, il loro primissimo album ed è solo nel 2016 che si fanno conoscere con quello che sarà il loro nome definitivo: Bengala Fire, appunto.

Nel 2020 pubblicano altri due brani, “Amaro Mio” e “Maracaibo” e nel 2021 si presentano ai provini di X Factor, esibendosi con il proprio inedito dal titolo “Valencia”. Entrano quindi a fare parte della squadra di Manuel Agnelli, che li guida fino ai Live. Insieme a loro anche i Mutonia.

Curiosità sulla band

Non sappiamo ancora molto sul loro passato e sulla loro vita privata, ma siamo riusciti a scovare alcune curiosità utili a conoscere meglio i componenti di questo gruppo. Originariamente, per esempio, si facevano chiamare Gold One come il nome dei primi preservativi introdotti in Italia, successivamente hanno optato per un più sobrio Bengala Fire e a spiegarne il significato è la band stessa. Bengala infatti è un riferimento al fumogeno che si usa come richiesta d’aiuto, durante l’ammaraggio delle navi, mentre Fire indica il modo in cui vogliono fare musica, ovvero “in modo fiammante”.

Scrivono prevalentemente in inglese e si ispirano a band famosissime come gli Artic Monkeys e i Dream Theater. Ma la loro musica è influenzata anche dal brit rock di altri tempi, come quello degli Oasis e anche dalle sonorità dei Ramones e dei Nirvana, base immancabile per ogni rock band che si rispetti.