Ecco come fare l'icy make up, il trucco dell'inverno 2024 2025.

L’icy make up è la tendenza trucco dell’inverno 2024 2025. Come fare per ricrearla? Vediamolo insieme all’interno di questo articolo.

Icy make up: il trucco dell’inverno 2024 2025

Per questo inverno 2024 2025, l’icy make up è il trucco più cold che ci sia da provare subito. Questo tipo di trucco glaciale, sta davvero spopolando sui social, in particolare su TikTok dove, tra l’altro, potete trovare tantissimi tutorial su come fare per realizzare alla perfezione questo make up. Si tratta in poche parole di un trucco alla Elsa del celebre film di animazione “Frozen“, un look quindi perfetto proprio per l’inverno! Ma, come fare l’icy make up? Andiamo ora a vederlo insieme.

Icy make up: come fare il trucco dell’inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, è l’icy make up il trucco dell’inverno 2024 2025. Come si realizza? Vediamolo insieme:

Base: per la base è importante soprattutto l’utilizzo del blush, per avere guance rosate, e dell’illuminante, per dare appunto luminosità al volto.

per la base è importante soprattutto l’utilizzo del blush, per avere guance rosate, e dell’illuminante, per dare appunto luminosità al volto. Occhi: sì a ombretti effetti shine, glitterati o illuminati. Vanno bene sui toni del bianco, dell’argento e del blu.

sì a ombretti effetti shine, glitterati o illuminati. Vanno bene sui toni del bianco, dell’argento e del blu. Labbra: un rossetto rosa effetto shimmer è quello che ci vuole.

Icy make up: come preparare una base perfetta

Anche se può sembrare che siano gli occhi la parte più importante per l’icy make up, in realtà la base ha davvero una grande importanza al fine di ottenere un risultato perfetto. Vediamo quindi insieme come fare per preparare una base trucco perfetta: