Le seconde nozze tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono escluse. I due vogliono godersi la loro storia d’amore senza pensare ad affrontare nuovamente questo impegno importante.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, escluse le seconde nozze

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha conquistato tutti.

I due si sono ritrovati dopo anni di separazione, in cui Belen ha avuto la sua seconda figlia con Antonino Spinalbese. Questo ritorno di fiamma era molto atteso e ha reso i fan molto felici. Una storia d’amore tormentata, che ora ha riportato il sereno nella vita di Belen e Stefano, anche se le seconde nozze sono categoricamente escluse. I due hanno deciso che non si sposeranno una seconda volta, ma continueranno a vivere il loro amore con grande felicità e sentimento.

Stefano De Martino: “Tutti hanno un amore tormentato”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e tutti pensano e sperano che questa volta durerà per sempre. La loro storia d’amore ha avuto diversi alti e bassi ma ora sono tornati ad essere una meravigliosa famiglia. I due non riescono a fare a meno l’uno dell’altra e hanno deciso di riprovarci ancora una volta, per la gioia dei fan e del figlio Santiago.

“Tutti hanno un amore tormentato, c’è un transfer emotivo nei nostri confronti” ha commentato Stefano De Martino.