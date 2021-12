Belen Rodriguez è stata paparazzata in un noto ristorante milanese mentre raggiungeva il suo tavolo mano nella mano con Michele Morrone.

Belen Rodriguez e Michele Morrone

Mentre circolano ancora voci su una sua presunta crisi con Antonino Spinalbese (padre della sua seconda figlia, Luna Marì, nata il 12 luglio scorso), Belen Rodriguez è stata paparazzata nel noto ristorante milanese El Porteño Prohibido, mentre raggiungeva il tavolo in compagnia di Michele Morrone.

I due sarebbero stati avvistati mano nella mano, fatto che ha incrementato i rumor riguardanti una presunta rottura tra la showgirl argentina e l’hair stylist milanese. La showgirl e l’attore, per il momento, non hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Belen Rodriguez e Michele Morrone: la lite

Alcuni mesi fa la showgirl aveva cancellato dai social Michele Morrone dopo che lui aveva dichiarato nelle sue stories: “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen.

Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…”. I due si sono rappacificati dopo l’episodio? Al momento sulla questione tutto tace.

Belen Rodriguez e la crisi con Antonino

Da settimane Belen non si mostra più insieme al compagno Antonino Spinalbese e in tanti sui social si domandano se tra i due sia successo qualcosa. La coppia sembrava essere più affiatata che mai nei mesi scorsi e insieme hanno gioito per l’arrivo della piccola Luna Marì, la loro prima figlia.

La coppia si era incontrata circa un anno fa e ben presto la loro storia era diventata importante: dopo appena 5 mesi di relazione avevano annunciato di essere in attesa della loro bambina. Belen al momento ha preferito non svelare dettagli sulla sua relazione con l’hair stylist milanese e sui social le voci di una presunta crisi tra i due sono diventate sempre più insistenti.