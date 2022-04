Dopo che Belen Rodriguez hanno parlato di lui al podcast del rapper, Muschio Selvaggio, la replica di Fabrizio Corona non si è fatta attendere.

Belen e Fedez: la replica di Fabrizio Corona

A poche ore dall’intervista di Belen Rodriguez e Fedez a Muschio Selvaggio (dove il rapper ha menzionato l’ex Re dei paparazzi affermando che fosse “ossessionato” da lui) Fabrizio Corona ha replicato alle parole dei due con una serie di storie via social dove non ha mancato di scagliare frecciatine al rapper e a sua moglie, Chiara Ferragni.

“Gorda non ce l’ho con lui. A lui importa… è una vita che come tutti mi ha preso a modello. Fede sono ossessionato perché ti voglio”, ha scritto Corona rivolgendosi a Belen, e ancora: “Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal ‘bolla’. Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno (…) Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare… Un abbraccio e rimettiti in forma!”.

La frecciatina contro Chiara Ferragni

Corona non ha perso occasione per scagliare anche una frecciatina contro Chiara Ferragni, che di recente lo ha querelato per diffamazione insieme a Fedez (in quanto lui li ha definiti “ebeti” attraverso i social). “A processo te lo spiego, meglio. Non vedo l’ora di conoscere la Ferry”, ha scritto Corona al termine del suo messaggio. Fedez aveva dichiarato che l’ex Re dei paparazzi fosse ossessionato da lui e che spesso, attraverso i social, gli rivolgesse insulti e recriminazioni.