Beatrice Livieri è una modella di intimo di 27 anni, originaria di un paese in provincia di Venezia. Alta, bionda e con un corpo statuario, ha tutte le carte in regola per diventare un nome delle più grandi passerelle di moda.

Cosa sappiamo della sua vita privata?

Beatrice Livieri: chi è?

Classe 1994, Beatrice Livieri è nata in un paese in provincia di Venezia. Ha iniziato a muovere i primi passi come modella tardi, ovvero nel 2020 quando sulla sua torta di compleanno comparivano già 26 candeline. Nonostante tutto, ha subito ottenuto un gran successo. Guardando le foto che condivide su Instagram, è anche semplice capire il perché: Beatrice è a dir poco bellissima.

Alta, con un corpo statuario e con le curve al punto giusto. Bionda, occhi nocciola e lineamenti dolci: il suo volto sembra perfetto anche per il cinema. In un’intervista rilasciata a Best entertainment, ha dichiarato che le parti del suo corpo che più preferisce sono “gambe e sedere“, mentre quella che le piace meno è “il naso“.

La Livrieri è un’amante degli animali, in particolare cani e gatti, ma detesta i ragni e i serpenti. Per quanto riguarda lo shopping, è una fan di scarpe e borse. Strano ma vero, soprattutto guardando la sua fisicità, Beatrice ama mangiare. Si mantiene in forma grazie alla palestra, dove frequenta quotidianamente corsi di yoga e pole dance. Come si definisce? Ha ammesso:

“Mi definisco una persona abbastanza semplice, la classica ragazza della porta accanto, anche se dalle foto che faccio non si direbbe! Sono simpatica e gentile, se posso aiutare lo faccio volentieri, ma sono anche molto testarda, quando mi fisso su una cosa non c’è modo di farmi cambiare idea e a volte sono un po’ troppo materialista…”.

Beatrice Livieri: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2021 Beatrice ha iniziato una relazione o meglio “un’amicizia” particolare con Massimo Boldi. Tra loro ci sono ben 48 anni di differenza d’età, ma non sembra essere un problema. Lei lo definisce il suo “punto di riferimento“, mentre “Cipollino” si dice convinto delle sue doti artistiche: “So che Beatrice può sfondare“. Entrambi hanno ammesso: “Se son rose fioriranno“.

LEGGI ANCHE Chi è Dayane Mello: quello che non sai sulla modella