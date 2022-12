Beatrice Arnera, chi è: carriera e vita privata

Beatrice Arnera è un’attrice con una carriera ben avviata. In questo periodo possiamo vederla in Odio il Natale, serie tv su Netflix. Scopriamo tutto sulla carriera e la vita privata dell’attrice.

Beatrice Arnera: la carriera

Beatrice Arnera ha esordito nel 2000, a soli 5 anni, nella fiction Una donna per amico.

Nel 2012 ha debuttato in teatro con dei concerti come solista in arie d’opera e come membro di un quartetto vocale. Nel 2014 è tornata sul piccolo schermo, prendendo parte a Una grande famiglia e a Le due Leggi e ha partecipato anche allo spettacolo teatrale Tutti insieme appassionatamente. Nel 2015 è entrata a far parte del cast de Il paradiso delle Signore e nel 2016 ha fatto il suo esordio sul grande schermo, con il film Tini – La nuova vita di Violetta.

Nel 2017 è apparsa come guest star in un episodio de Il Commissario Montalbano ed è entrata nel cast di due pellicole cinematografiche, Non c’è campo e AFMV – Addio fottuti musi verdi. Tra il 2017 e il 2018 è stata in tournée con la commedia Aggiungi un posto a tavola e sempre nel 2018 ha preso parte al film Puoi baciare lo sposo, diventando anche protagonista della serie Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, che ha rivisitato in chiave moderna e sotto forma di parodia la famosa tragedia di Shakespeare, trasformando lo scontro tra Montecchi e Capuleti in una lotta tra Roma Sud e Roma Nord.

Nel 2019 è entrata nel cast di Un passo dal cielo e lo stesso anno ha pubblicato due singoli, Ho e Faro. Nel 2020 ha preso parte dello spettacolo teatrale Il collezionista…quasi una storia d’amore, mentre l’anno successivo ha lavorato nelle miniserie Buongiorno, mamma e Ridatemi mia moglie.

Beatrice Arnera: la vita privata

Beatrice Arnera è nata ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria. È figlia di una cantante d’opera lirica e ha trascorso i primi anni della sua vita seguendola in tournée nei teatri in tutta Italia ed Europa, appassionandosi al mondo dello spettacolo. A 17 anni si è trasferita a Roma e ha iniziato i primi passi della sua carriera artistica tra teatro e televisione. È una donna molto riservata per cui non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Per quanto riguarda l’ambito sentimentale, l’attrice era legata al collega e attore Marco Rossetti, famoso per il suo ruolo nella fiction Il cacciatore e per l’interpretazione di Daniele De Rossi nella serie Speravo de morì prima. Tra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine durante un provino ma la loro relazione sembra ormai essere naufragata. L’attrice ora sembra essere legata ad Andrea Pisani, volto noto dei Panpers, con cui condivide numerosi scatti e video su Instagram. La donna è una grande appassionata di cinema. Il suo riferimento è Luca Marinelli mentre i suoi due registi preferiti sono Woody Allen e François Truffaut. L’attrice ha un profilo Instagram molto attivo, dove posta foto e video divertente. Condivide molti scatti che riguardano la sua carriera e i suoi progetti lavorativi e brevi filmati in cui canta.