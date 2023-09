Bava di lumaca: i vantaggi per la chioma

Per la salute della chioma e dei capelli sono diversi gli elementi naturali che si possono usare. Tra questi, vi sono shampoo e balsamo a base di bava di lumaca che ha un’azione protettiva ed efficace per il cuoio capelluto. Scopriamo come proteggere il capello in questo modo e le proprietà dell’elemento sulla cute.

Bava di lumaca

Un ingrediente a base naturale, un componente molto presente non solo nei prodotti di beauty routine, ma anche in altri articoli. Infatti, la bava di lumaca è utile non solo per migliorare la pelle per renderla maggiormente elastica, ma si rivela un toccasana e un ingrediente fondamentale anche per la chioma e il cuoio capelluto.

Si fa riferimento a una sostanza lubrificante e alquanto oleosa che è prodotta da un insetto come la lumaca, appunto. Un elemento importante che non solo facilita gli spostamenti in modo che rimanga ancorata alle superfici verticali, ma al tempo stesso permette di proteggerla dal terreno fungendo da scudo grazie alla sua azione filmogena.

Protegge poi l’animale dall’inquinamento e la bava di lumaca, oltre ai prodotti a base di questo componente, permette un’azione lenitiva e riparatrice in caso di escoriazioni e ferite. Sono diverse poi le creme a base di questo ingrediente che mantengono la pelle idratata e giovane, oltre a liberarla dalle imperfezioni.

Bava di lumaca: benefici

Oltre alle tantissime proprietà che la bava di lumaca ha per la pelle, come si vedono le tante creme in commercio, ha benefici importanti anche per la chioma. Fa molto bene alla chioma poiché contiene elementi come l’elastina, il collagene, ma anche l’allantoina che fornisce azioni importanti per il benessere della pelle e non solo.

Si compone poi di acido glicolico che è in grado di dare alla chioma un aspetto sano e luminoso. Le proprietà idratanti, lenitive, ma anche riparatrici e nutrienti di questo elemento sono l’ideale per mantenere sani e forti i capelli. I prodotti come gli shampoo, ma anche il balsamo a base di questo elemento donano forza e vitalità ai capelli secchi e danneggiati.

I prodotti con la bava di lumaca rendono il capello luminoso aiutando a combattere gli agenti atmosferici e altri fattori che irritano la chioma che appare più elastica e morbida. Pettinare la chioma è molto facile e semplice. Ha una funzione protettiva dal momento che mantiene la chioma ben idratata.

Svolge poi un’azione anti-caduta proteggendo la chioma dai radicali liberi prevenendo i danni dovuti a spazzolatura o ad altri fattori che sono deleteri per il cuoio capelluto. Sono componenti che proteggono il capello grazie agli antiossidanti contenuti all’interno.

Bava di lumaca: promozioni Amazon

Un elemento del genere si trova in articoli come shampoo che sono reperibili su Amazon approfittando di promozioni e offerte da non perdere. Bisogna soltanto cliccare l’immagine per rendersi conto dei dettagli. Qui sotto una classifica che mostra i tre migliori prodotti a base di bava di lumaca da scegliere per la chioma con una descrizione di ognuno.

1)Kit ricostruzione capelli danneggiati

Un kit composto da shampoo e maschera a base di bava di lumaca che contribuisce a un’azione riparatrice e fortificante per la chioma. Adatto anche per danni dovuti a decolorazioni o tinture. Sono due prodotti che detergono la cute e privi di silicone e parabeni. Un prodotto dermatologicamente testato.

2)Bioluma bava di lumaca maschera capelli

Una maschera con altri elementi come albicocca che ha proprietà fortificanti e idratanti per la chioma. Adatta per ogni tipo di capello grazie alle sue proprietà e azione lisciante. Lascia i capelli morbidi puliti e lucenti. Un prodotto made in Italy prodotto nella terra toscana.

3)Nuvò maschera capelli ristrutturante

Una maschera ristrutturante per capelli secchi, sfibrati e danneggiati con bava di lumaca e cheratina. Dona morbidezza e luminosità al capello. Ha proprietà idratanti e nutritive per il capello, mentre la cheratina svolge una funzione disciplinante e rinforzante. Rinforza il capello evitando di appesantirlo.

Oltre a essere utile per la chioma, la bava di lumaca si trova anche in tante creme per il viso per la sua azione anti-età.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.