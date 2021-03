La migliore crema alla bava di lumaca: una guida

Le creme ricavate dalla bava di chiocciola sono un vero e proprio toccasana per la salute e per la bellezza. Non sono soltanto idratanti, ma anche nutrienti, esfolianti e protettive: un must per i nostri quotidiani rituali dedicati alla cura della pelle!

Ma come individuare la migliore crema alla bava di lumaca a seconda della situazione? Devi sapere che, oltre a quelli classici per il viso, vi sono specifici preparati antirughe e antiacne. Senza dimenticare le formulazioni per il contorno occhi, un ottimo supporto per attenuare le borse delle palpebre inferiori e le occhiaie, nonché i prodotti per il corpo.

Desideri procurarti una crema alla bava di lumaca di elevata qualità? Consulta il catalogo di Nuvò Cosmetic, il brand italiano che ha fatto dell’eccellenza e dell’ecosostenibilità i propri fondamentali pilastri. Il team che lavora per l’azienda si occupa dell’estrazione dell’ingrediente con tecniche assolutamente green, senza recare alcun fastidio agli animali. Un punto in più a favore del marchio.

Dopo essere stata ottenuta con delicati lavaggi e massaggi, la bava è filtrata in laboratorio con estrema minuziosità. In realtà, ogni singola fase del processo è affrontata con attenzione e scrupolosità, in modo da fornire ai clienti articoli per body care al 100% sicuri.

Crema alla bava di lumaca per il viso

La crema bava di lumaca per il volto è importantissima nell’ambito della beauty routine. Il suo effetto idratante è notevole: tra l’altro ne esistono per tutti i tipi di pelle, da quella secca a quella grassa fino a quella mista o sensibile.

Ti informiamo che la bava di chiocciola contiene principi attivi essenziali per il derma. Di certo avrai sentito parlare del collagene, una proteina che è indispensabile per la rigenerazione dei tessuti e che ne determina l’elasticità – proprio come l’elastina, altra componente della bava.

Quest’ultima è fonte anche di acido glicolico, esfoliante e in grado di rimuovere le cellule morte che ostruiscono i pori e causano l’accumulo delle impurità. In aggiunta, la bava delle lumache è ricca di allantoina e di mucopolisaccaridi. La prima è un prezioso coadiuvante contro le cicatrici dell’acne, le ustioni lievi e i foruncoli; i secondi danno origine a una sorta di gel che idrata l’epidermide e forma un’autentica barriera difensiva contro il freddo, l’inquinamento e soprattutto i raggi ultravioletti.

Un sostegno contro l’acne

La tua cute è disseminata di brufoli e altre imperfezioni del genere? Per te, allora, la migliore crema alla bava delle lumache è quella antiacne.

Come funziona questo prodotto? Innanzitutto è utile la presenza dei suddetti principi attivi, specialmente dell’acido glicolico e dell’allantoina. Ricorda, poi, che la bava di chiocciola è antibatterica: è dunque nemica dei batteri che sono responsabili dell’acne.

Come puoi vedere, tale cosmetico è conveniente sotto diversi punti di vista. Chiaramente un’applicazione regolare è necessaria per conseguire dei risultati. La pelle con tendenza acneica, e nel complesso quella grassa, ne trarrà un altissimo giovamento.

Una crema per il contorno occhi

Il contorno occhi può essere soggetto a inestetismi come le occhiaie e le borse. Non bisogna confondere questi due disturbi: rispettivamente, la cute diventa tanto opaca e fragile da lasciar intravedere i vasi sanguigni al di sotto, oppure si gonfia per la combinazione di ernia grassa e rilassamento del derma.

In tali circostanze, nostre alleate sono le creme alla bava di lumaca – da conciliare con alcune buone abitudini, tra cui la giusta idratazione e la rinuncia al fumo e all’alcool. Le occhiaie e le borse peggiorano con l’età e con la stanchezza, ma una corretta skin care può davvero aiutarci.

Crema antirughe alla bava di chiocciola

Le creme antirughe alla bava di lumaca sono straordinarie complici del benessere della pelle. Sono fonte di collagene e di elastina.

Queste preparazioni agiscono in due modi: favoriscono la prevenzione della nascita dei segni del tempo, come le rughe e le macchie scure, e li affievoliscono se già ci sono. Infatti, come già detto, l’acido glicolico elimina le cellule morte e l’allantoina rallenta l’invecchiamento dei tessuti.

Lo ripetiamo: per un esito ottimale c’è bisogno di costanza e pazienza. Utilizza la tua crema ogni giorno, meglio ancora se un paio di volte (di mattina e di sera).

Crema per il corpo

Infine, per te la migliore crema alla bava delle lumache potrebbe essere quella per il corpo. Essa è consigliata se, per esempio, hai la cute con smagliature e con altri inestetismi simili.

Dopotutto, le smagliature sono paragonabili a cicatrici che da rosse, man mano, si fanno bianche. La causa è una rapida successione di espansione e contrazione del derma, come quando si ingrassa o si dimagrisce velocemente. Contro le smagliature, è fondamentale l’azione rigenerante ed esfoliante della crema: questa aiuta tantissimo ad attenuare la problematica. E tu, quale crema alla bava di lumaca preferisci per le tue esigenze?