Barbie, su Youtube spunta “Georgie”: la parodia del film con Meloni creata dall’intelligenza artificiale

Su Youtube è arrivata Georgie, la parodia divertente del famoso film di Barbie realizzata con l’intelligenza artificiale, che vede come protagonista Giorgia Meloni. Nel ruolo di Ken troviamo Matteo Salvini.

Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, un canale YouTube è riuscito a realizzare una divertente e ironica parodia del famoso film Barbie, con i politici. Si sono immaginati come sarebbe Barbieland se fosse popolata dai protagonisti della politica italiana. La parodia di Barbie realizzata con Stabile Diffusion dal canale YouTube Ceci n’est pas une AI sta letteralmente spopolando sul web. La famosa bambola Mattel non è più Barbie, ma si è trasformata in Georgie, ovvero Giorgia Meloni, affiancata da un Ken d’eccezione, ovvero Matteo Salvini, ben diverso dalla versione Ryan Gosling che è piaciuta tanto al pubblico. I due politici sono stati catapultati nel mondo di Barbie, all’interno del film campione d’incassi dell’estate. Questa parodia ha letteralmente conquistato tutti e il video ha iniziato ad essere condiviso su tutti i social network, diventando in poco tempo virale. Georgie e Ken stanno facendo impazzire gli utenti di internet e questa nuova versione politica del film di Barbie è davvero da non perdere. L’idea del canale YouTube Ceci n’est pas une AI è davvero piaciuta a tutti e grazie alla creatività e all’intelligenza artificiale, che ha svolto un lavoro incredibile, tutti sono impazziti per questa parodia.

Questo video regala al pubblico un sorriso, ma anche un effetto davvero molto strano. Le immagini mostrano molti protagonisti della politica italiana nei panni dei protagonisti della pellicola di Greta Gerwig, tra balletti, canzoni, rollerblade e macchine decappottabili rosa shocking. Oltre a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, troviamo anche Daniela Santanchè, Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri ed altri. L’attenzione non è puntata solo sul centrodestra, ma ci sono anche due esponenti dell’opposizione. Elly Schlein interpreta Gloria, la mamma single del mondo reale interpretata da America Ferrera nel film, e Giuseppe Conte ha ottenuto il ruolo di Allan, che nel film è interpretato da Michael Cera. Anche nella parodia non possono mancare gli easter egg. In questo caso, però, al posto di Barbie finite fuori produzione o richiami a capolavori del cinema, su un cartello stradale fa capolino il famigerato “globo terracqueo” pronunciato da Giorgia Meloni dopo la terribile tragedia di Cutro. Un’uscita che quasi sicuramente la premier non ci tiene particolarmente a ricordare, ma che è stata astutamente inserita nel video della parodia politica di Barbie. Il video ha ottenuto un successo incredibile, tra like, commenti e condivisioni, tanto da essere diventato già virale. I protagonisti della politica sono finiti a Barbieland, in una versione del tutto nuova e molto più rosa, assolutamente da non perdere.