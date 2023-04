Non c’è mai fine all’inclusività e questo il mondo Mattel lo sa molto bene. La nota azienda ha lanciato una nuova Barbie e ha scelto di farlo abbracciando ancora una volta la diversità: è arrivata la prima Barbie con sindrome di Down e la notizia non poteva che essere presa in modo positivo. Un altro passo avanti per la bambola immortale, la stessa che fa sognare e rende la diversità non così diversa.

La prima Barbie con sindrome di Down debutta proprio il 25 aprile 2023

Non sarà un caso, ma a volte le coincidenze si vivono anche senza volerlo. Basta una data, un significato e un nuovo lancio e il gioco è fatto. È interessante notare che la prima Barbie con sindrome di Down esce proprio il 25 aprile 2023, giornata in cui si celebra la libertà. Occasione non casuale, ma che la dice lunga sul senso implicito della storica bambola, ormai diventata simbolo di inclusività a tutto tondo.

La libertà di essere sé stessi sempre e comunque: la Barbie con sindrome di Down fa della diversità una realtà da apprezzare e da accettare, difficoltà annesse.

Quanto costa la Barbie con sindrome di Down?

Se ve lo stavate chiedendo, vuoi per un eventuale regalo, o perché semplicemente siete curiosi/e di scoprirlo, il prezzo della nuova Barbie con sindrome di Down è decisamente accessibile. Per averne un’idea più chiara vi basterà andare sul sito ufficiale della Mattel e lì selezionare la bambola in questione: 14,99 € è il prezzo di listino per la nuova bambola che promuove la diversità.

Mattel ci tiene anche a specificare che ogni bambola è venduta separatamente a seconda delle disponibilità.

Com’è vestita la Barbie con sindrome di Down? Lo stile non può mancare

La nuovissima Barbie con sindrome di Down non rinuncia allo stile e ai simboli, come vuole la tradizione. L’abito che la bambola sfoggia è a maniche a sbuffo, arriva a metà coscia ed è decorato da una trama molto vivace. Sono infatti fiori gialli e blu e farfalle blu/celesti i protagonisti dell’abito, simboli importanti soprattutto per la causa che la Barbie sposa. Ai piedi la Barbie con sindrome di Down porta un paio di sneakers e plantari rosa alla caviglia, ma non solo. Come accessorio importante sfoggia una collana con un ciondolo rosa caratterizzato da tre frecce, simbolo del terzo cromosoma 21 presente nelle persone con sindrome di Down.

Una simbologia importante che si associa allo stile tipico di Barbie: fresco, sbarazzino e allegro. Tutto, nella nuova Barbie, si collega alla storia della sindrome di Down: colori, disegni, richiami a una situazione ancora oggi troppo spesso non considerata.

Insomma, la nuova Barbie Mattel abbraccia la sindrome di Down e invita tutte le persone che ne sono colpite a sentirsi vive in ugual modo, sebbene le difficoltà siano maggiori.

Giocare con Barbie significa giocare all’accoglienza e non c’è nulla di più bello che vestire i panni di chi si è senza vergogna e senza pregiudizi: la Barbie accoglie, la Barbie fa sognare in grande, la Barbie non divide ma accetta e coinvolge.