Nelel ultime ore è circolata un’indiscrezione secondo cui Francesca Pascale e la neosposa Paola Turci sarebbero state concorrenti di Ballando con le Stelle, e il rumor era stato avvallato anche dalle parole di Milly Carlucci. La questione però non ha trovato riscontri.

Francesca Pascale smentisce i rumor

Francesca Pascale ha smentito i rumor riguardanti la sua presunta partecipazione a Ballando con le Stelle condividendo uno degli articoli a tal proposito e bollandolo semplicemente come “fake news”. In queste ore la stessa conduttrice Milly Carlucci aveva affermato che le sarebbe piaciuto avere la Pascale e Paola Turci all’interno del suo programma, anche solo per una puntata: “Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio.

E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”, aveva ammesso la conduttrice.

Le nozze

Alcune settimane fa le due sono convolate a nozze con una romantica cerimonia a Montalcino e finalmente sono uscite allo scoperto, ufficializzando il loro amore.

Le due erano state avvistate per la prima volta in atteggiamenti intimi nel 2020 ma avevano mantenuto il più totale riserbo sulla loro storia d’amore e in tanti avevano ormai smesso di credere al rumor che le voleva insieme. Oggi Francesca Pascale e Paola Turci sembrano più felici e innamorate che mai e in tanti si chiedono se prima o poi sveleranno alcuni retroscena sulla loro liaison.