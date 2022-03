Alla Royal Albert Hall di Londra è andata in scena la 75esima edizione dei BAFTA (British Academy Film Awards). Sul red carpet hanno sfilato tutte le star in lista per gli Oscar, cerimonia che si terrà il prossimo 28 marzo 2022.

Ecco quali sono stati i look più belli della serata.

Bafta 2022, i look delle protagoniste del red carpet

Chi si è fatta decisamente notare sul red carpet londinese è stata Lady Gaga, candidata agli Oscar per “House of Gucci”, che ha sfilato con un abito a sirena con strascico, verde scuro firmato Ralph Lauren e un paio di platform in latex alte un metro. Per quanto riguarda l’hair look invece, ha scelto delle onde in stile vecchia Hollywood sempre eleganti, accompagnati da eyeliner, ciglia finte e labbra nude.

Altra grande protagonista del red carpet dei BAFTA 2022 è stata Millie Bobby Brown. La neo diciottenne ha sfoggiato un abito in velluto e pizzo total black, look completato da dei guanti da diva super di tendenza.

Per quanto riguarda trucco e capelli, anche lei ha optato per un make up con eyeliner nero e labbra nude, mentre per i capelli ha scelto una pettinatura in pieno stile “GenZ” con baby bang a tendina.

Sempre meravigliosa anche Naomi Campbell, anche lei in total black con un abito firmato Burberry a maniche lunghe a pipistrello e con rouches sulla scollatura squadrata. Il tocco di luce è dato dagli orecchini e dal bracciale di Fawaz Gruosi. Per quanto riguarda l’hair look invece, la Venere Nera ha optato per la piega liscia con riga centrale.

Le tendenze sfoggiate dalle star

Non sono mancati anche i look super colorati che seguono le tendenze per la primavera 2022, come quello di Simone Ashley, attrice britannica nel cast di serie tv come “Sex Education”, “Bridgerton”. La Ashley ha indossato una jumpsuit con tanto di mantella, rosa shocking in contrasto con i suoi bellissimi capelli corvini fatti ad onde. A firmare l’abito è Maison Valentino.

Super colorato anche l’abito indossato da Ariana DeBose, star di “West Side Story”, film del 2021 per la regia di Steven Spielberg. Si tratta di un pezzo della collezione di Oscar De La Renta, in giallo con un fiore rosso in tessuto appena sopra il lungo spacco, colore ripreso dai sandali di Stuart Weitzman. Il punto luce invece lo danno invece i gioielli di Bvlgari.

Di un giallo decisamente più acceso l’abito in stile caftano con dettagli ton sur ton all’altezza del busto, di Marc Jacobs indossato da Wunmi Mosaku. L’attrice britannica di origini nigeriane lo ha abbinato ad una sorta di chignon “messy” formato dalle treccine afro.

Le firme che hanno fatto sognare

Bellissima anche Sienna Miller, che sul red carpet dei BAFTA 2022 ha sfoggiato un abito bianco effetto satin di Gucci, in contrasto con il dettaglio dei lunghi guanti in pizzo nero. La scollatura è stata impreziosita dai gioielli Boucheron.

Anche la Rey di “Star Wars”, Daisy Ridley, ha sfoggiato un abito total black con un tripudio di tulle sulla gonna e un corpetto con un elegantissimo scollo a barchetta. La firma? Quella dell’iconica Vivienne Westwood.

Bellissimo anche il minidress di Carolina Herrera indossato da Florence Pugh. In stile tailleur ma con schiena scoperta, ha uno strascico rosa confetto come dettaglio. L’attrice ha poi completato il tutto con wet hair impreziositi da dettagli gioiello.

Emilia Jones invece ha calcato la passerella con un meraviglioso gold dress interamente drappeggiato con scollatura ad incrocio sulla parte anteriore, firmato Atelier Versace.

Haley Bennet ha sfoggiato un look principesco con l’abito composto da diverse tonalità di rosso e con la stampa di una serie di mani e volti stilizzati. Il capo è caratterizzato da una scollatura a monospalla e dalla gonna ampia. A firmarlo è Valentino Haute Couture.

Decisamente iconica, infine, Caitriona Balfe, che ha sfilato sul red carpet con un abito total black, anche questo in velluto, di Giorgio Armani Privé caratterizzato da maniche lunghe e spalline a punta con collo coperto e una profonda scollatura sul busto.