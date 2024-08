Baby doll e ballerine sono un’accoppiata vincente, come ci dimostra la top model Emily Ratajkowsky. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Baby doll e ballerine: l’accoppiata vincente che sorprende

Baby doll e ballerine solitamente non sono pensati per essere indossati insieme, invece, come ci dimostra la supermodella Emily Ratajkowski, insieme sono un’accoppiata che sorprende. EmRata è stata paparazzata mentre passeggiava assieme al suo cane per le strade di New York, indossando un abito baby doll firmato Prada e ai piedi un paio di ballerine trasparenti firmate The Row. Look super seducente per la top model che si appresta a essere copiato non solo da diverse celeb ma anche da tante di noi. Le ballerine, tra l’altro, sono la calzatura di tendenza per il prossimo autunno quindi, adesso sapete anche come abbinarle per un outfit elegante, sexy e super femminile!

Baby doll e ballerine dettano le tendenze moda: come abbinare il vestito baby doll

La mania degli abiti baby doll è esplosa un paio di anni fa e sembra non volersi fermare. Questi abiti, romantici e sensuali, sono diventati un vero e proprio must have, soprattutto da indossare durante la stagione estiva. Corti e svasati, gli abiti baby doll sono perfetti sia per il giorno ma anche per la sera. Vediamo adesso insieme, oltre alle ballerine, come abbinare il baby doll:

Décolleté: per un look super elegante il vestito baby doll è perfetto per essere indossato con un paio di décolleté con il tacco e una clutch.

per un look super elegante il vestito baby doll è perfetto per essere indossato con un paio di décolleté con il tacco e una clutch. Mocassini: per un look da giorno, perfetto da indossare con un paio di mocassini e una borsa a tracolla.

per un look da giorno, perfetto da indossare con un paio di mocassini e una borsa a tracolla. Sneakers : per un look casual ecco che un paio di sneakers sono la scarpa ideale da indossare.

: per un look casual ecco che un paio di sneakers sono la scarpa ideale da indossare. Gioielli: per un look ancora più femminile è bene indossare qualche gioiello, dagli orecchini ai braccialetti passando per le collane.

Baby doll e ballerine dettano le tendenze moda: le ballerine must have per l’autunno 2024

Come abbiamo appena visto, le ballerine sono la scarpa perfetta da abbinare a un vestito baby doll. Ma, quali sono i modelli di ballerine di tendenza per l’autunno 2024? Scopriamolo adesso insieme:

Ballerine nere: sono il classico, perfette per eventi importanti o formali e sono anche tra le più indossate in assoluto.

sono il classico, perfette per eventi importanti o formali e sono anche tra le più indossate in assoluto. Ballerine Mary Jane: lo stile flapper sta tornando prepotentemente di moda e, come saprete, le scarpe in voga negli anni Venti erano proprio le Mary Jane.

lo stile flapper sta tornando prepotentemente di moda e, come saprete, le scarpe in voga negli anni Venti erano proprio le Mary Jane. Ballerine colorate: nonostante siano più di tendenza in primavera e in estate, anche in autunno è tempo di colorare un po’ di più i nostri look.

nonostante siano più di tendenza in primavera e in estate, anche in autunno è tempo di colorare un po’ di più i nostri look. Ballerine con strass : le ballerine gioiello sono tra le più eleganti e raffinate in assoluto, perfette per una cena a lume di candela o un evento dove si richiede un dress code super chic e perfette quindi da abbinare a un abito baby doll.

: le ballerine gioiello sono tra le più eleganti e raffinate in assoluto, perfette per una cena a lume di candela o un evento dove si richiede un dress code super chic e perfette quindi da abbinare a un abito baby doll. Ballerine con lacci: sembrano proprio le tipiche scarpette di chi pratica danza ma sono anche super cool.

Queste sono quindi le ballerine di tendenza per il prossimo autunno. E voi, siete pronte ad abbinarle ai vostri abiti baby doll?