Ogni anno il momento più difficile è quello dei biglietti. Se infatti dopo mille ripensamenti e giri nei diversi negozi si conclude lo shopping soddisfatti per i regali acquistati, non vale lo stesso per gli auguri che accompagnano i pacchetti. Sembra sempre più difficile trovare le parole giuste per augurare il meglio alle persone che si ama senza risultare banali.

Vi proponiamo quindi alcune idee e frasi per i migliori auguri di Natale.

Auguri di Natale: idee e frasi originali

Gli auguri si possono scrivere su un biglietto, mandare per messaggio o condividere sui social. Il mezzo usato aiuta di poco la scelta, è importante capire a chi si rivolgono e in che tono vogliono essere fatti. Per l’amica spiritosa sarà infatti il caso di optare per un biglietto simpatico, lasciare frasi più sdolcinate agli spiriti romantici e dedicare citazioni religiose a chi è legato a questa festa secondo la tradizione cristiana.

Si può poi optare per delle citazioni colte, tratte da pensieri di intellettuali o per qualcosa di più semplice e intimo. Le opzioni sono diverse quindi dividiamole per argomento rendendo così più facile la scelta.

Citazioni importanti per il biglietto d’auguri

Le frasi di personaggi illustri si prestano perfettamente ai biglietti fisici da accompagnare ai pacchetti regalo. Perfette per dare un tono più ricercato al nostro regalo. Ecco alcune citazioni che si possono utilizzare:

Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso. (Norman Brooks)

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno (Charles Dickens)

Fino a quando non renderemo il Natale un’occasione per condividere i nostri buoni sentimenti, tutta la neve dell’Alaska non basterà a imbiancarlo (Jake LaMotta)

Una volta mi limitavo a ringraziare Babbo Natale per pochi soldi e qualche biscotto. Ora, lo ringrazio per le stelle e le facce in strada, e il vino e il grande mare. (Gilbert Keith Chesterton)

La magia del Natale accarezza tutti coloro che praticano la gioia. Essi danno voce a quella parte, in fondo al loro cuore, che ha bisogno di brillare. (Michele Acanfora)

Frasi divertenti per augurare Buon Natale agli amici

Agli amici e affetti più simpatici si può dedicare una frase divertente. Strappare un sorriso nel periodo natalizio è sempre un piacere quindi oltre ad un bel regalo sarà bello dedicare un pensiero più spiritoso del solito. Ecco alcune idee:

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. (Peanuts, Charles M. Schulz)

Babbo Natale indossa un abito rosso, deve essere un comunista. E una barba e capelli lunghi, deve essere un pacifista. Chissà cosa c’è in quella pipa che sta fumando? (Arlo Guthrie)

I regali di Natale si dividono in due: certi li apri e dici «è bellissimo», per quelli superbrutti: «mi serviva proprio!» (Ester Viola)

Attendo Natale per riscoprire i miei valori più alti… colesterolo, trigliceridi e glicemia.

Per questo Natale avrei voluto inviarti qualcosa di divertente, sorprendente, tenero, sexy, dolce e molto divertente. Poi però fortunatamente ho cambiato idea! Buone feste!

Vorrei fare gli Auguri di Natale ad una persona sorprendente, brillante e decisamente stupenda. Ma considerando che gli auguri di Natale non me li posso mica far da solo… allora li faccio a te! Buon Natale

Gli auguri di Natale per chi vede la festa religiosa

Sebbene oggi siano ancora in pochi a leggere il significato cristiano dietro il 25 dicembre, è importante ricordarsi che qualcuno vive il Natale per com’è nato in origine. Può essere un bel pensiero quindi dedicare frasi religiose a chi è legato diversamente a questa festa. Alcune citazioni che si possono usare: