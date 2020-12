Siete una coppia convivente o a distanza? Oppure, semplicemente vorreste farvi un regalo per il vostro piacere personale? Ecco allora, che Internet vi propone alcune idee per regali di Natale decisamente sexy, da usare in coppia o da soli.

Regali di Natale sexy per stupire

La pandemia e le conseguenti restrizioni hanno influito molto sulla vita di coppia. Sia per quanto riguarda le coppie conviventi, sia per quelle che purtroppo sono costrette a vivere la loro relazione a distanza. Non solo, si tratta di un periodo molto stressante anche per chi è single e non ha la possibilità di fare nuove conoscenze.

Per questo Natale, quindi, ci sembra giusto consigliarvi qualche idea regalo piccante da condividere con la vostra dolce metà, per ravvivare la vita di coppia o semplicemente per il vostro piacere personale.

Ecco quindi quali sono i regali per un Natale “sexy”.

Il vibratore

Per aggiungere un po’ di pepe all’intimità di coppia, un vibratore potrebbe essere il regalo giusto. In commercio ne esistono di diverse forme, dimensioni e colori.

Ma se volete dare del potere al vostro “lui” anche a distanza e nelle situazioni più impensabili, potrete pensare ad uno stimolatore clitorideo, compreso di telecomandino per regolare l’intensità dell’azione. Il vibratore poi, è un regalo perfetto da farsi anche da sole.

Completino intimo

Il completino intimo giusto può aiutare a ravvivare la vita intima di coppia. Può anche farci sentire più belle e sensuali prima di tutto per noi stesse, oltre che per la nostra metà. Potrete quindi scegliere il completino del vostro brand preferito, magari abbinandolo con uno scelto per il vostro partner.

Dadi per i giochi di coppia

Con i dadi per i giochi di coppia, sarà il fato a decidere per voi come proseguirà la vostra serata. Ciò che dovrete fare sarà abbandonarvi tra le braccia dell’altro e godervi il momento, con ciò che i dadi vi proporranno.

Set olio e candele per massaggi

Gli oli e le candele per i massaggi vanno a completare il kit per il piacere di coppia. Disponibili in diverse fragranze, non vi resterà che scegliere la vostra preferita e creare l’atmosfera giusta per un massaggio di coppia molto sexy.

Cioccolato e fragole

Spesso si sa, il peccato capitale della gola si accompagna a quello della lussuria. Un regalo molto gradito quindi, può essere una confezione di cioccolatini gourmet accompagnati alle fragole. In alternativa possiamo pensare anche ad un set per il cioccolato fuso.

Accessori per giochi di ruolo

Nei momenti intimi di coppia, è bello anche saper giocare. Per farlo possono tornare utili alcuni accessori a tema, come le classiche manette con il pelo, oppure i travestimenti. Che tu voglia essere un’infermiera, un pompiere o una professoressa sexy per una notte, non porre limiti alla fantasia.