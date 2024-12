I dati degli ascolti televisivi in Italia

Il 2024 si è rivelato un anno sorprendente per la televisione italiana, contrariamente alle previsioni che la vedevano in declino a causa della crescente popolarità dei social media e delle piattaforme di streaming. Secondo i dati forniti da Agcom, il numero di telespettatori è aumentato, con 8,12 milioni di italiani che hanno guardato la tv per l’intera giornata e 18,7 milioni che si sono sintonizzati durante il prime time. Questo incremento è stato principalmente attribuito agli eventi sportivi, come le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di calcio, che hanno registrato picchi di ascolti straordinari.

Le trasmissioni di successo del 2024

Tra i programmi che hanno ottenuto il maggior successo, spicca la serata finale del Festival di Sanremo, che ha raggiunto uno share impressionante del 75,1%. La vittoria della giovane Angelina Mango ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori. Al secondo posto troviamo la partita tra Italia e Croazia agli Europei, seguita dal PrimaFestival del 10 febbraio. Anche il nuovo Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha riscosso un buon successo, insieme alla fiction Rai Doc. Nelle tue mani.

I flop televisivi e le scelte sbagliate

Nonostante i successi, ci sono stati anche numerosi flop. L’abbandono di Amadeus dalla Rai per passare a Nove non ha portato i risultati sperati, con il suo show preserale Chissà chi è che ha faticato a superare il 3,6% di share. Inoltre, il ritorno del reality La Talpa, condotto da Diletta Leotta, si è rivelato un fiasco, costringendo Mediaset a interrompere il programma prima del previsto. Anche l’Isola dei Famosi, con Vladimir Luxuria alla conduzione, ha registrato ascolti deludenti, non raggiungendo i due milioni di spettatori per la prima volta nella sua storia.

Il confronto tra Rai e Mediaset

Nel complesso, la Rai ha avuto la meglio su Mediaset in termini di ascolti, con una media di 3,01 milioni di spettatori contro i 2,9 milioni della rete concorrente. Anche nello share, la Rai ha superato Mediaset, seppur di poco, con il 37,1% rispetto al 36,5%. Nella fascia del prime time, la Rai ha raggiunto una media di 7,26 milioni di spettatori, evidenziando una strategia vincente rispetto ai 6,63 milioni di Mediaset. Tuttavia, un dato preoccupante è la significativa perdita di spettatori dei telegiornali nazionali, con una diminuzione di 270 mila spettatori rispetto all’anno precedente.