Armocromia: come funziona e i migliori libri

Un rossetto acceso o un colore dei capelli sobrio può donare ad alcuni soggetti, mentre per altri sono indicate altre tonalità e sfumature. È il concetto alla base dell’armocromia, un metodo creato da esperti che aiuta a migliorare e valorizzare il proprio incarnato. Vediamo come funziona e i libri per comprenderlo meglio.

Armocromia

Un termine che significa armonia dei colori. Con la parola armocromia si fa riferimento a un sistema creato e ideato dall’artista Itten agli inizi del secolo scorso. Nel 1961, Johannes Itten ha anche scritto un libro dal titolo L’arte del colore in cui ha parlato di una teoria dei colori che tiene conto di due caratteristiche, ovvero la temperatura caldo/freddo e il valore chiaro/scuro.

I colori sono suddivisi in caldi, come il giallo e freddi quale il blu. I colori primari corrispondono al rosso magenta, il giallo e il blu da cui derivano tutte le altre tonalità e colori. Se si aggiunge a questi colori il bianco e il nero è possibile avere toni più chiari o luminosi. Da questa suddivisione si passa poi alla natura., quindi all’alternarsi delle stagioni che sono collegate all’essere umano.

I colori caldi sono tipici del periodo primaverile, tra cui il verde mela, il verde smeraldo, il viola pervinca, il corallo, il turchese, il giallo tipico dei narcisi, l’arancione e il rosso che corrispondono ai bellissimi tramonti estivi sul mare. Sono tutte tonalità chiare, tra cui si distingue anche il color glicine, lavanda, ecc.

Per quanto riguarda i colori freddi e quindi le tonalità scure corrispondono alla stagione invernale con i paesaggi innevati, il bianco ghiacciato della neve, il marrone dei rami e del tronco degli alberi, ma anche il blu scuro e il rosso delle bacche invernali. I colori caldi e scuri corrispondono all’arancione della zucca e delle foglie che cadono, ma anche al verde militare o verde bottiglia.

Armocromia: funzionamento

Un metodo e un sistema che, secondo gli esperti del settore, non si lascia contagiare dalle tendenze o dalle mode del momento, ma è semplicemente una guida per migliorare il proprio look e trucco quotidiano. L’armocromia permette, secondo il parere di Luca Mannucci, make up artist, una scelta delle tonalità più adatte per il viso e i capelli che dipendono dal colore della pelle e da ciò che si indossa. Per capire quale stagione corrisponde, bisogna fare il test del tono sottocutaneo della pelle.

Ci sono ben 4 tipologie cromatiche che corrispondono alle 4 stagioni, quindi inverno, estate, primavera e autunno. Sono gruppi che forniscono delle informazioni utili riguardo alle varie tonalità da preferire per il proprio look o il trucco. Ovviamente bisogna tenere conto di alcuni fattori quali il colore degli occhi, l’incarnato e anche i capelli.

Secondo l’armocromia, per l’inverno si usano tonalità fredde sia per il rossetto che per il blush. I colori più adatti sono il verde, il rosa ciclamino, il malva, il confetto, ma anche il rosso ciliegia. Per le pelli chiare o toni ambrate, il fondotinta deve essere beige, mentre per gli occhi, il nero o il marrone scuro.

Se si è autunno, i colori da preferire per un tono luminoso sono la terra, la pesca e il corallo per gli occhi, mentre per le labbra il rosa pastello e l’arancione. Per i capelli sono indicati i castani dorati o ramati. Per l’estate i colori a base fredda quali il lampone, lavanda per le labbra, mentre per gli occhi il blu oppure il nero. Per la primavera si opta per colori caldi e intensi quali il turchese, il verde e il corallo. Per le labbra il rosa albicocca e il rosso fuoco.

Armocromia: i libri di riferimento

Per conoscere e capire meglio l’armocromia sono diversi i libri da cui trarre spunto e che si possono ordinare su Amazon a ottimi prezzi. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche in merito. La classifica propone tre dei migliori testi che parlano di questo argomento tra quelli più consigliati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Armocromia, il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l’immagine, Rossella Migliaccio

Un libro che parla del metodo dell’armocromia ideato da Rossella Migliaccio per capire quale sia la palette di colori più adatta per il viso, gli occhi, ma anche i capelli. Si impara a conoscere quali sono i colori più adatti in modo da adattarli ad abiti, accessori, make up, ecc. Conoscere il linguaggio dei colori aiuta a stare bene.

2)Armocromia cromatica: il metodo 16×4, Giulia Quaranta

Analizza il sistema cromatico certificato messo a punto da Giulia Quaranta. Un sistema molto moderno, inclusivo e adatto ai soggetti di ogni etnia. Si basa sull’osservazione dei colori e su quali siano più adatti per ognuno. Un volume con foto e un glossario finale per comprendere meglio questo concetto.

3)L’arte del colore, Johannes Itten

Un volume originale pubblicato nel 1961 che parla dell’attività dello scrittore che ha dedicato la sua vita al colore. Sono esperienze, concetti rivolti a tutti, sia agli studenti, ma anche agli appassionati di questa teoria. Presenta lezioni sul colore, sul suo uso e le varie combinazioni da adottare.

Per capire quale sia la stagione adatta, ecco il test da fare sull’armocromia.