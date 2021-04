Toni caldi, intensi, freddi o pastello; con l’armocromia non è più un segreto scegliere i colori in base alla propria stagione: come fare.

Come scegliere i colori in base alla stagione

L’armocromia non è magia, ma come insegna la beauty guru Rossella Migliaccio, è una tecnica che permette di valorizzarsi al massimo.

Come? Scoprendo a quale stagione si appartiene e, di conseguenza, quali sono i colori che al meglio valorizzano il proprio incarnato.

A farla da padrone sono 3 elementi: pelle, occhi e capelli. In base a queste tre caratteristiche si determina la stagione di appartenenza: Winter o Summer per chi ha colori freddi, mentre Autumn o Spring per chi ha colori caldi. Oltre alle 4 stagioni principali, ci sono 16 sottogruppi, che entrano ancora più nello specifico e nella personalizzazione.

Oltre al make-up, anche il look può trarre moltissimo vantaggio dal sapere quali colori sono valorizzanti e, al contrario, quali sarebbe meglio evitare, soprattutto vicino al viso.

Ecco quindi come scegliere i colori in basse alla propria stagione armocromatica.

Winter

Chi appartiene alla stagione Winter ha colori freddi e accesi. I 4 sottogruppi della categoria sono cool, deep, bright e assoluto. Nella palette di sfumature per le inverno ci sono tutte quelle nuances ben definite e accese che vanno dal fucsia, al giallo limone, dal nero al bianco ottico.

Colore chiave è il blu, perfetto per esaltare al massimo i toni della carnagione. Un classico esempio di Winter è l’attrice Winona Ryder.

Summer

Le Summer possono essere light, cool, soft, assoluta. Hanno un incarnato freddo e toni tendenzialmente tenui. Sono perfetti i colori pastello, non troppo accesi e brillanti, sia nel make-up che nell’abbigliamento. Via a tutte le sfumature di grigi freddi, azzurrini, perfetto il lilla e anche il giallo delicato. Un classico esempio di summer è Elle Fanning.

Autumn

Le quattro categorie delle Autumn sono soft, warm, deep e assoluto. Chi appartiene a questa stagioni ha toni caldi e profondi e predilige le sfumature della terra. I capelli e gli occhi tendenzialmente si avvicinano ai colori del bosco. I colori perfetti per un look ad hoc sono i marroni, i beige, i viola intensi melanzana e gli arancioni profondi. Un bellissimo esempio di Autumn è l’attrice Madalina Ghenea.

Spring

Per le Spring ci sono i sottogruppi bright, warm e light e assoluta. Due esempi di Spring sono la famosissima Chiara Ferragni e l’influencer Paola Turani. Entrambe prediligono toni accesi, brillanti e caldi. Perfetti i rossi, la sfumatura corallo, il verde, (soprattutto per il sottogruppo warm), l’azzurro.