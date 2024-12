Un compleanno da ricordare

Il 6 dicembre è stata una data speciale per Antonella Clerici, che ha festeggiato i suoi 61 anni in diretta durante il programma “E’ sempre Mezzogiorno”. La conduttrice, nota per il suo carisma e la sua simpatia, è stata sorpresa dal suo team con una celebrazione inaspettata. Ma non è finita qui: dopo i festeggiamenti in studio, Antonella ha deciso di partire per una fuga romantica con il suo compagno Vittorio Garrone, alla scoperta dei mercatini di Natale in Alsazia.

Un viaggio tra amore e tradizione

La scelta dell’Alsazia non è casuale: Antonella ha sempre avuto un legame speciale con la Francia, un paese che ama profondamente. In un post sui social, ha condiviso momenti della sua mini vacanza, mostrando il suo sorriso radioso accanto a Vittorio. I due hanno visitato Kaysersberg e Riquewihr, due incantevoli comuni che durante il periodo natalizio si trasformano in veri e propri paesaggi da fiaba. La Clerici ha descritto l’atmosfera magica dei mercatini, dove le luci e i profumi delle festività creano un contesto incantevole per celebrare l’amore.

Una relazione intensa e appagante

Antonella e Vittorio sono una coppia affiatata da nove anni, ma nonostante la loro intensa relazione, non hanno ancora deciso di sposarsi. La conduttrice ha dichiarato che per lei il matrimonio non è una priorità, anzi, crede che possa portare sfortuna, considerando le sue esperienze passate. Tuttavia, ciò che conta è la loro connessione profonda e il supporto reciproco. “Io e Vittorio siamo una cosa sola. È un amore grande il nostro”, ha affermato Antonella, sottolineando quanto sia importante per lei avere accanto una persona che la comprenda e la sostenga.

Un compleanno all’insegna della felicità

La fuga in Alsazia rappresenta non solo un modo per festeggiare il compleanno, ma anche un momento di riflessione e gratitudine. Antonella ha condiviso con i suoi follower quanto sia importante godere delle piccole cose e delle esperienze che la vita offre. Con il suo spirito positivo e la sua energia contagiosa, continua a ispirare molte donne, dimostrando che l’amore e la felicità possono essere trovati anche nei momenti più semplici. La sua avventura in Alsazia è un promemoria che la vita è fatta di attimi preziosi da vivere intensamente.