Questa sera, 9 aprile 2024, andrà in onda la seconda e attesissima puntata di “Belve” che tra gli ospiti vedrà la presenza di Fedez. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa parlerà il rapper.

Anticipazioni Belve, l’intervista a Fedez: “La crisi con Chiara…”

Dopo l’intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni a “Che tempo Che Fa”, dove l’influencer e imprenditrice ha parlato, tra le tante cose, anche della crisi con il marito Fedez, c’è grande attesa per la puntata di “Belve” di questa sera, 9 aprile 2024, quando invece toccherà al rapper raccontare la sua verità intervistato da Francesca Fagnani. Tra gli argomenti di cui parlerà Fedez c’è ovviamente la crisi con la moglie Chiara Ferragni. I due oggi sembrano sempre più lontani, dalle vacanze separate con i bambini, prima Chiara a Dubai, poi Fedez a Miami, al trasloco di lui nella nuova casa in centro a Milano. Nel corso dell’intervista a “Belve”, Fedez ha ammesso che il caso del Pandoro griffato ha inciso sulla rottura con la moglie ma che non è stato però l’unico motivo per cui si sono lasciati. Francesca Fagnani a quel punto ha posto a Fedez una domanda diretta, e cioè quand’è che il loro amore è finito. Secondo le anticipazioni Fedez si è commosso parlando delle ragioni che hanno portato lui e la Ferragni a prendere strade diverse. A questo punto la Fagnani ha fatto riferimento ai presunti tradimenti da parte di lui. Fedez a quel punto si è irrigidito: “mi fai subito smettere di piangere. Perché fino a che ero sposato ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la f**a, così, di punto in bianco?” Intanto Chiara Ferragni è sparita dai social già da diversi giorni, da quando è tornata dalla vacanza a Dubai assieme ai figli, Leone e Vittoria. Vedremo se domani, dopo l’intervista di Fedez, Chiara dirà qualcosa in merito oppure no.

Anticipazioni Belve, Fedez: “a 18 anni ho tentato il suicidio”

Nel corso dell’intervista a Fedez da parte di Francesca Fagnani a “Belve”, il rapper non ha parlato solamente della crisi con la moglie Chiara Ferragni. Fedez ha rivelato anche che quando aveva 18 anni ha tentato il suicidio, per via delle droghe che assumeva. Inoltre ha parlato anche del suo rapporto con la politica e di “Muschio Selvaggio”, soffermandosi sulla fine della collaborazione e dell’amicizia con Luis Sal. Questi sono quindi in breve gli argomenti di cui parlerà Fedez nel corso dell’intervista a “Belve”, intervista che vi ricordo andrà in onda questa sera alle ore 21.30 su Rai 2. Insomma, dopo questa sera sicuramente ne sapremo di più su tante cose, sentiremo la versione di Fedez sulla fine del matrimonio con Chiara Ferragni e anche su quello che è successo con Luis Sal. Appuntamento quindi da non perdere.

