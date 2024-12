Il fascino di Angelina Jolie a New York

Angelina Jolie, icona di stile e talento, continua a catturare l’attenzione del pubblico con il suo Atelier Jolie a New York. Recentemente avvistata mentre lasciava il suo negozio, ha sfoggiato un look minimal chic che ha fatto parlare di sé. Indossava un cardigan grigio oversize sopra una camicia bianca, abbinato a pantaloni neri a gamba larga e scarpe con plateau. Questo outfit, completato da occhiali da sole e una borsa marrone, rappresenta perfettamente il suo approccio alla moda: casual ma sofisticato.

Il suo negozio non è solo un luogo di vendita, ma un punto di riferimento per la moda sostenibile, dove emergenti designer possono mostrare le loro creazioni. Tra questi, il duo L’Enchanteur, recentemente premiato al CFDA/Vogue Fashion Fund 2024. Angelina ha condiviso con entusiasmo la notizia sui social, invitando i fan a scoprire i pezzi esclusivi, dimostrando così il suo impegno nel promuovere il talento giovane e la creatività.

Le sfide familiari di Brad Pitt

Dall’altra parte, Brad Pitt si trova ad affrontare un momento delicato nella sua vita familiare. Con il suo compleanno che si avvicina, l’attore sembra desideroso di trascorrere del tempo con i suoi figli, in particolare con i gemelli Knox e Vivienne, che sono gli unici a mantenere un rapporto con lui. Tuttavia, le probabilità di una riunione familiare appaiono incerte, dato che alcuni dei suoi figli hanno scelto di distanziarsi dopo il divorzio da Angelina.

La situazione è complicata ulteriormente dalla relazione di Brad con Ines de Ramon, che rappresenta un punto di stabilità nella sua vita. Se i figli decidessero di non partecipare al suo compleanno, l’attore potrebbe optare per una fuga romantica con lei, ma il desiderio di riconciliazione con la sua famiglia resta una priorità. La frattura nei rapporti familiari è evidente, con Maddox e Pax che non hanno contatti con lui e Shiloh che ha rimosso il cognome Pitt dal suo profilo ufficiale.

Le tensioni legali tra i due ex coniugi

Le tensioni tra Angelina e Brad non si limitano alla sfera familiare. I due sono ancora coinvolti in una disputa legale riguardante il Chateau Miraval, la lussuosa tenuta in Francia che condividevano durante il matrimonio. Angelina ha venduto la sua parte della proprietà a un miliardario russo, scatenando una causa da parte di Brad, che sostiene che la vendita sia avvenuta senza il suo consenso, violando un accordo tra le parti.

Questa battaglia legale non sembra avere una fine in vista, con Angelina che ha chiesto pubblicamente all’ex marito di cessare i conflitti per consentire alla famiglia di guarire. La tenuta, un tempo simbolo della loro unione, è diventata ora il fulcro di una controversia che riflette la complessità delle loro vite post-divorzio. Nonostante le difficoltà, Angelina continua a brillare nel suo lavoro e sta attualmente lottando per un Oscar con la sua interpretazione in Maria, dove veste i panni dell’indimenticabile soprano Maria Callas.