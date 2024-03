Angèle è una cantante, compositrice e pianista belga, che duetta con Mahmood nel singolo “Sempre/Jamais“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Angèle, chi è la cantante che duetta con Mahmood

Angèle è una cantautrice, compositrice e pianista belga, è nata a Uccle (Belgio), il 3 dicembre del 1995 e ha quindi 30 anni. Il suo debutto nel mondo della musica è avvenuto nel 2018, quando è uscito l’album “Brol“, che è stato il successo commerciale più grande del 2019 sia in Belgio che in Francia. per anticipare l’uscita del suo secondo album, “Nonante-cinq”, Angèle ha fatto uscire il singolo “Bruxelles Je t’aime”, in omaggio alla sua città del cuore. Questo ha raccontato nel corso di una intervista Angèle: “Bruxelles je t’aime è stato composto durante il primo lockdown. Avevo già realizzato la melodia e iniziato anche la produzione, ma è soltanto quando ho capito che ero costretta a stare lontano dalla mia città che ho scritto questa dichiarazione di amore.” La cantante ha continuato raccontando di quanto Bruxelles le manca quando è lontano e che ogni volta che ci torna si sente come rassicurata. Prima dell’uscita di questo singolo, Angèle a collaborato con una star mondiale, ovvero Dua Lipa, per la sua hit “Fever”. Angèle si è vista anche al cinema, ha preso parte infatti a due film, “Annette”, e “Asterix & Obelix” – Il regno di mezzo”. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, Angèle è dichiaratamente bisessuale, ha avuto in passato una relazione con la comica francese Marie Papillon, che le ha permesso proprio si fare coming out sulla sua sessualità. Poi ha avuto una relazione con il ballerino Leò Walk. Se volete saperne si più si di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 4milioni di follower.

Angèle e il duetto con Mahmood in “Sempre/Jamais”

Come abbiamo appena visto, Angèle è una cantautrice, compositrice e pianista belga che ha duettato nel brano “Sempre/Jamais” di Mahmood, in uscita oggi 8 marzo 2024. Dopo il successo di “Tuta Gold”, arrivata sesta alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, ecco che il cantautore milanese è pronto a far uscire un nuovo singolo, che si appresta a diventare un vero e proprio tormentone. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Mahmood ha pubblicato una foto con Angèle, per ringraziarla di aver cantato con lui. Ecco cosa ha scritto il cantautore: “grazie Angèle per aver scritto questa canzone con me.” Questo singolo è contenuto nell’album “Nei letti degli altri”, uscito lo scorso 16 febbraio. Ecco cosa ha raccontato su Instagram il cantautore a proposito dell’album: “è nato tutto in quella stanza al nono piano con una scheda audio, un Mac e una tastiera. Ho lavorato per tre anni a questo disco e mai avrei potuto sognare di annunciare che oggi ‘Nei letti degli altri’ è il disco più venduto in Italia.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Sanremo 2024, Mahmood svela perché aveva 5 cellulari nella Tuta Gold

Mahmood e Annalisa (dopo Sanremo) insieme alla sfilata di Dolce e Gabbana: i look