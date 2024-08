Dove si mette e quando si indossa l’anello di fidanzamento? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Anello di fidanzamento: dove si mette?

Quando si riceve l’anello di fidanzamento è un momento davvero indimenticabile e per tante di noi uno dei momenti più attesi di tutta la vita. Sapere che chi si ama è pronto a chiederci di diventare sua moglie beh, è una emozione che difficilmente di può descrivere. Ci sono però alcune cose che magari non tutte voi sapete e che sono oggetto di domande o ricerche sul web. La prima domanda che spesso ci si pone è: dove si mette l’anello di fidanzamento? In realtà ci sono idee differenti, a seconda del Paese di provenienza:

In molte culture occidentali la tradizione è quella di indossare l’anello di fidanzamento sull’ anulare della mano sinistra , per poi spostarlo sulla mano destra quando ci si sposa, per fare spazio alla fede nuziale. Poi, una volta sposati, molti indossano sia la fede che l’anello di fidanzamento sull’anulare della mano sinistra. Questa tradizione risala all’antica credenza romana che vedeva un collegamento tra il quarto dito della mano sinistra e il cuore. Si pensava infatti che una vena speciale, chiamata “vena dell’amore” collegasse direttamente l’anulare sinistro al cuore. Come detto, questa tradizione è seguita ancora oggi in tanti Paesi.

In alcuni Paesi, come ade esempio Serbia, Polonia, Russia, Ucraina, Svizzera, Grecia e alcuni stati dell'America Latina, l'anello di fidanzamento viene indossato sull'anulare della mano destra, per lasciare già libero l'anulare della mano sinistra per la fede nuziale.

In Italia solitamente si indossa l’anello di fidanzamento sull’anulare della mano sinistra ma, alla fine, è una scelta libera, nulla vieta di indossarlo sull’anulare della mano destra. L’importante, appunto, è che sia sull’anulare.

Anello di fidanzamento: quando si indossa

Come abbiamo visto, in Italia solitamente l’anello di fidanzamento lo si indossa sulla mano sinistra. Questo anello ci viene regalato dal nostro fidanzato quando è pronto per chiederci di sposarlo. Da quel momento l’anello andrebbe sempre tenuto al dito, per poi spostarlo sull’anulare della mano destra il giorno del matrimonio. Come detto in precedenza, è libera scelta cosa fare dopo. C’è chi preferisce lasciare la fede sull’anulare della mano sinistra e l’anello di fidanzamento su quello della mano destra, chi invece preferisce averli entrambi sull’anulare della mano sinistra.

Anello di fidanzamento: quando lo si regala

Regalare l’anello di fidanzamento alla propria lei è un gesto molto importante, perché è accompagnato dalla proposta di matrimonio. Solitamente lo si regala un anno prima di quando ci si vuole sposare, anche perché comunque i tempi per organizzare un matrimonio non sono brevissimi. La cosa importante è regalare l’anello quando si è assolutamente sicuri di voler passare la propria vita con quella persona, non sono cose da fare alla leggera. Libero spazio alla fantasia per il come regalare l’anello, c’è chi opta per regalarlo alla fine di una cena romantica, chi sceglie invece di farlo trovare a sorpresa dalla propria lei. Alla fine il come è poco importante, ciò che conta è che venga dal cuore.