Scopriamo insieme le location della serie tv And just like that, sia della prima che della seconda stagione.

Scopriamo insieme le location della serie tv And just like that. Le amiche che abbiamo conosciuto in Sex and the City non smettono mai di stupire e di conquistare i telespettatori, complici anche i luoghi iconici della serie tv.

And just like that: le location della serie tv

Le location della serie tv And just like that riescono ad incantare i telespettatori proprio come le avventure delle protagoniste. New York è una città magica, con le sue mille luci, i viali affollati e trafficati, i locali alla moda e le boutique di lusso. In Sex and the City e in And just like that questa città sembra essere ancora più bella e affascinante. Le protagoniste sono le amiche di sempre, Carrie, Miranda e Charlotte. Unica assente Samantha. Sono tutte ormai cinquantenni, ma sempre alle prese con le loro pene d’amore. Un’altra protagonista indiscussa è sicuramente Manhattan, con i suoi grattacieli iconici, sia nuovi che vecchi, che la rendono spettacolare. C’è anche Central Park, la location più usata come set per cinema e tv, sempre molto amato. Location molto amate anche le zone di Greenwich Village, dove è situato anche l’appartamento di Carrie, e SoHo, dove Carrie ama fare shopping, così come Midtown, zona di lusso della città. Le protagoniste si muovono spesso con la metropolitana, per evitare il traffico cittadino che non si ferma mai.

And just like that: le location della seconda stagione

Nonostante le vicende che ha dovuto affrontare, Carrie non ha mai lasciato definitivamente il suo piccolo appartamento del West Village, che rimane una delle location più visitate di Manhattan. Nella seconda stagione di An just like that l’appartamento è ristrutturato ma inconfondibile, con la sua scalinata a prova di tacco 11 al civico 66 di Perry Street, il cui indirizzo fittizio è il 245 di East 73rd Street. New York continua ad essere la protagonista assoluta di questa serie, sempre più presente con i suoi scorci davvero inconfondibili. Ormai tutti riconoscono i viali alberati di Central Park, dove le ragazze spesso passeggiano insieme confidandosi le loro storie d’amore, così come le case di mattoni rossi dell’Upper East Side o le giostre di Coney Island, dove Carrie ed Aidan ritrovano il loro amore di gioventù e trascorrono una giornata insieme. Si vedono la spiaggia di sabbia, il lungomare di legno, le giostre del luna park, i negozi e i chioschi degli hot dog. Ci sono anche i negozi della Fifth Avenue, dove le tre amiche fanno shopping, e tanti locali di New York, uno più bello ed elegante dell’altro, dove si incontrano per bere un Cosmopolitan o cenare in compagnia, parlando spesso di uomini, di sentimenti e di sesso. Moltissimi luoghi della seconda stagione sono già noti, mostrati sia nella prima stagione che in Sex and the City.