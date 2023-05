And Just Like That torna con la seconda stagione della serie che ha conquistato milioni di spettatori. Tutti i dettagli: quando esce e dove vederla.

Appassionati di Sex and the City… siete pronti? L’attesa è finalmente finita: sta per tornare la seconda stagione di And Just Like That, reboot dell’iconica serie televisiva statunitense andata in onda dal 1998 al 2004.

And Just Like That 2: data di uscita e dove vederlo

La seconda stagione di And Just Like That sarà disponibile dal prossimo 23 giugno su Sky e in streaming solo su Now. Ad aver comunicato la notizia è stata la piattaforma streaming tramite un post sul profilo Instagram, scrivendo: “Mettetevi comodi, sarà una festa #AndJustLikeThat Seconda stagione in streaming solo su NOW dal 23 giugno”

And Just Like That 2: le prime anticipazioni

Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, la seconda stagione di And Just Like That spazierà tra commedia e dramma. Qualche piccola anticipazione è stata rivelata anche dall’attrice Sarita Choudhury. In un’intervista ha infatti dichiarato che la seconda stagione sarà più divertente e andrà maggiormente incontro ai desideri degli spettatori.

And Just Like That 2: la trama

La prima stagione ha ripreso le vite e le vicende sentimentali di Carrie, Miranda e Charlotte molti anni dopo. Le tre inseparabili amiche, che abbiamo conosciuto trentenni nelle prime stagioni, sono ritornate alle prese con le loro nuove avventure da cinquantenni. Tuttavia, la prima stagione si è concentrata maggiormente sulla morte e il dolore, a causa della terribile morte di Mr.Big, grande amore di Carrie. L’uomo è morto nei primi episodi a causa di un improvviso attacco di cuore. Una scena inaspettata che ha lasciato senza parole tutto il pubblico. Nella seconda stagione invece, come confermato anche dallo showrunner del reboot, le protagoniste seguiranno il motto “La vita è breve, quindi vivi“. Dunque… ne vedremo sicuramente delle belle!

Il cast completo: personaggi storici e new entry

Tra gli sceneggiatori troviamo Michael Patrick King, Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. Nei nuovi episodi, invece, Micheal Patrick King si occuperà della regia insieme a Cynthia Nixon, Ry Russo-Young e Julie Rottenberg.

Per quanto riguarda il cast, ci saranno ovviamente le protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Rivedremo anche i personaggi interpretati da Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang, Alexa Swinton, Mario Cantone, David Eigenberg e Evan Handler.

Tornerà poi anche Candice Bergen che in Sex and The City ha vestito i panni della giornalista di Vogue Enid Frick. Ma le novità non sono finite qua. Nella seconda stagione di And Just Like That ci sarà la scrittrice Gloria Steinem, nelle vesti di se stessa, Sam Smith e John Corbett nelle vesti di Aidan Shaw, storico fidanzato della protagonista. Manca meno di un mese all’uscita della seconda stagione e la curiosità cresce ogni giorno di più… non ci resta che aspettare per scoprire tutte le nuove avventure delle amiche più glamour di New York!