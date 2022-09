Anastasia Kuzmina è una giovanissima ballerina professionista di nazionalità ucraina, molto nota per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle che va avanti dal 2012. Anastasia è ormai di casa nel mondo dello show di Milly Carlucci ed è quindi familiare anche al pubblico.

Ma vediamo meglio la sua storia.

Anastasia Kuzmina: la carriera della ballerina di Ballando con le Stelle

Anastasia Kuzmina è nata a Kiev il 21 marzo del 1993, ma già da piccolissima si è trasferita con la famiglia a Bologna, dove è quindi cresciuta. L’amore per la danza la accompagna da sempre, tant’è che ha cominciato a praticarla fin da bambina, specializzandosi nel ballo latino-americano. Proprio in questa categoria vince la Coppa e la Supercoppa per i balli latini.

Arriva poi in finale nella categoria under 21 a Blackpool.

Un anno fortunato, il 2012, proprio quando inizia la sua proficua collaborazione con Milly Carlucci e Ballando con le Stelle. Ma non solo: sempre nel 2012 Anastasia Kuzmina partecipa anche come concorrente a Pechino Express – Avventura in Oriente, facendo coppia con l’attore argentino Andrés Gil. I due riescono persino ad arrivare in finale, classificandosi però secondi.

Nel 2013 esordisce nel ruolo di conduttrice per Sky, con il programma Anastasia love dance, nel quale insegna alcuni trucchi ai giovani ballerini esordienti.

L’esperienza è andata bene, tant’è che Anastasia Kuzmina ci ha preso gusto: conduce infatti dal 2019 Happy Dance su Rai Gulp, in coppia con Lorenzo Branchetti.

Quello di essere una ballerina professionista è un sogno dunque ormai realizzato ma più che vivo, affiancato al ruolo di conduttrice. Anastasia ha studiato anche recitazione e canto, il che la rende una figura piuttosto completa per il mondo dello spettacolo. Custodisce però altre ambizioni che, non abbiamo dubbio, riuscirà a perseguire: vorrebbe infatti aprire una sua scuola di danza. Considerando la sua giovane età e il successo attuale, sicuramente realizzerà anche questo progetto.

Anastasia Kuzmina: la vita privata della ballerina

Andando oltre la carriera di Anastasia Kuzmina, si scopre anche qualcosa sulla sua vita privata. Proprio Ballando con le Stelle, show che le è chiaramente molto caro, le ha dato negli anni passati una bella storia d’amore: quella con Francisco Porcella, un surfista conosciuto nel 2018 proprio sul palco dello show di Rai Uno. In quella edizione, Francisco era tra gli allievi. Non si trattava della prima occasione in cui Ballando con le Stelle ha fatto da cupido ad Anastasia: precedentemente aveva un flirt meno importante con Fabio Basile, anche lui allievo nel programma di Milly Carlucci.

Tra i due però la storia era durata poco ed era stata meno impegnativa di quella con Francisco. In merito, Anastasia Kuzmina non ha speso parole troppo benevole. Sembra infatti che la conclusione della relazione tra i due si stata piuttosto amara. Come ha dichiarato Anastasia stessa: “Francisco Porcella non è stato un bravo fidanzato. Ho scoperto che non ero la sola nel periodo in cui siamo stati insieme… Sono stata molto innamorata di lui, però se ci penso, con il senno di poi, avevo avuto qualche sentore di non essere la sola […] Ho provato a perdonare, ma poi non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

Dopo sei mesi, dunque, si solo allontanati definitivamente mettendo un punto alla loro storia, ma per Anastasia non è stato facile uscire dal dolore causato da questa rottura, tant’è che ha espressamente detto di aver richiesto il supporto di uno psicologo per riuscirci. Insomma, una love story decisamente non a lieto fine.

Attualmente non è noto se sia single o impegnata.