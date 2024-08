Ana Mena è una cantante e attrice spagnola molto seguita ed anche un’icona di stile, i suoi look infatti ispirano generazioni di ragazze. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di vedere quali sono i suoi look più iconici.

Ana Mena, i suoi look ispirano generazioni di ragazze

Ana Mena è una cantante e una attrice spagnola seguitissima soprattutto dalla Gen Z. Oltre al talento canoro e alle sue doti di attrice, Ana è anche un’icona di stile, i suoi look infatti sono copiatissimi, da anni ispirano tantissime ragazze. Ana ama seguire quelle che sono le mode del momento e indossare quindi capi sempre di tendenza sul palco, che siano però super femminili. Nel tempo libero invece Ana Mena ama vestirsi casual, con tanto di jeans e felpa. Recentemente, inoltre, Ana Mena è stata scelta come testimonial di JD, player europeo nell’ambito dell’abbigliamento sportivo. Ecco cosa aveva detto in proposito la cantante spagnola: “sono particolarmente entusiasta di lavorare con JD, di cui sono una fedele ammiratrice da molto tempo. Inoltre, i marchi con cui lavorano sono quelli che uso e di cui seguo le ultime tendenze. Sono molto grata al team di JD per avermi dato fiducia. Bisogna essere attenti perché, presto, ci saranno delle novità”. In occasione dell’annuncio di essere stata scelta come testimonial di JD, Ana Mena ha sfoggiato degli outfit in pieno stile streetstyle, da lei tanto amato. E’ passata dalla felpa con cappuccio e pantaloni della tuta Nike, alla tuta azzurra di Hoodrich.

Ana Mena: il look a Sanremo 2022

Ana Mena è stata una dei big in gara al Festival di Sanremo 2022 cantando in italiano il brano “Duecentomila ore”. Prima la cantante ha spopolato sul red carpet con un blazer super scintillante indossato come se fosse un mini dress e firmato Giorgio Armani, abbinato a un paio di sandali argentati firmati Le Silla. Sul palco dell’Ariston invece Ana Mena ha scelto un abito mini di colore rosso anch’esso firmato Armani. Per l’esattezza si è trattato di un modello a quadretti rossi e fucsia, con bustier accollato e gonna a ruota. Non sono mancati i dettagli scintillanti. Ai piedi un paio di stivali cuissardes con tacco a spillo della stessa tonalità del vestito firmati Le Silla.

Ana Mena: chi è la cantante spagnola

Ana Mena, come abbiamo appena visto, è una cantante e una attrice spagnola amatissima dalla Gen Z. Ana è nata a Estepona il 25 febbraio del 1997, ha quindi 27 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Nel 2007 ha vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, per poi pubblicare il suo primo singolo dal titolo “Esta es mi illusion”. Oltre alla carriera musicale, dove vanta collaborazioni con ad esempio Rocco Hunt, Fred De Palma e Dargen D’Amico, Ana Mena è anche una attrice, l’abbiamo ad esempio vista recitare nel film “La pelle che abito” di Pedro Almodovar. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 1,4 milioni di follower.