La cantante spagnola Ana Mena è stata protagonista di un piccolo incidente “osé” sul palco del concerto Primavera Pop che si è tenuto a Rubì in Spagna. Nel corso della sua esibizione, l’artista ha perso la gonna, mentre stava cantando uno dei suoi brani più celebri.

Degna di nota la sua reazione che nel giro di poco tempo è diventata virale sui social.

Ad Ana Mena cade la gonna sul palco: come ha reagito l’artista

Sul palco l’artista ha dimostrato di avere i nervi ben saldi. Rimasta in intimo dopo aver perso la gonna, Ana Mena ha continuato a cantare come se null’altro fosse successo. Non solo. Sui social ha anche ironizzato facendo un commento a caldo.

Al contempo ha mantenuto tutto il suo buonumore.

Ana Mena: “Un altro giorno metterò una spilla da balia”

Nel frattempo, la cantante ha spiegato cosa ha pensato nel momento in cui le è successo quel piccolo incidente di percorso: “Mi è caduta la gonna e sono rimasta in mutandine sul palco […] c’è stato un momento in cui mi sono detta: ‘Cosa devo fare?’ Ho guardato in basso così ‘eh diavolo’. Ma ehi, è stato divertente perché anche il pubblico ha reagito con affetto”.

Ha infine concluso: “La prossima volta metterò una spilla da balia”.