Stasera 1 febbraio inizia la 72esima edizione del Festival di Sanremo e tra i più curiosi ci si inizia già a chiedere quali saranno i look dei big in gara, come Ana Mena, cantante spagnola diventata famosa in Italia grazie alle hit estive pubblicate insieme al rapper di Salerno Rocco Hunt.

Ana Mena, il look per Sanremo 2022

Fanpage è già andata in avanscoperta intervistando lo stylist che si occuperà dell’immagine della cantante sul palco dell’Ariston. Pare che Ana Mena indosserà i meravigliosi abiti di Giorgio Armani per tutta la serata del Festival. Ma lo stylist, farà anche di più: non si fermerà ai pezzi più “comuni”, pescherà invece tra gli archivi storici e i capi più iconici del brand.

Chi vestirà Ana Mena?

A pensare al look di Ana Mena è Giuseppe Di Magistro, lo stylist che nell’edizione precedente ha vestito anche il duo Colapesce Dimartino, che al Festival hanno portato l’inedito “Musica leggerissima” non salendo sul podio per un pelo, sono infatti arrivati quarti.

Colapesce Dimartino infatti non si sono fatti notare per il bellissimo brano dalle sonorità piacevolmente indie, ma si sono distinti anche per i loro look composto da completi color pastello firmati da Dolce&Gabbana.