Il 2021 è stato un anno davvero ghiotto per il gossip. Le pagine dei magazine tematici si sono infatti arricchite di amori vip, tra ritorni di fiamma e unioni inaspettate. Scopriamo quindi quali sono state le coppie che più ci hanno fatto sognare (e chissà se continueranno a farlo) durante l’anno appena passato.

Tutti gli amori vip sbocciati nel 2021

Tra gli amori vip che più ci hanno fatto sognare c’è sicuramente quello sbocciato, ancora una volta, tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. L’attore e la star di “Jenny from the block” sono tornati insieme a luglio 2021, dopo vent’anni dal loro “addio”, e a giudicare dalle numerose paparazzate e dalle apparizioni sui red carpet più esclusivi, sembrano essere davvero innamorati!

Il 2021, per Adele, è stato l’anno della rinascita sia in campo professionale sia in campo sentimentale. Non solo è tornata con un nuovo attesissimo album ma dopo il divorzio dall’ex marito Simon Konecki, che l’ha portata ad affrontare un periodo molto duro facendola anche dimagrire di più di 30 chili, Adele ha trovato nuovamente l’amore con Rich Paul, procuratore sportivo americano.

Coppia non solo nel cinema ma anche nella vita, quella formata da Zendaya e Tom Holland, che stanno condividendo il successo dell’ultimo capitolo della saga di Spider Man, ovvero “Spider Man: No Way Home”.

I Kardashian

Un capitolo a parte lo meritano i Kardashian, la famiglia vip più amata dal gossip internazionale. Partiamo dalla più famosa, l’influencer Kim Kardashian che dopo aver ufficializzato il divorzio dal rapper ed imprenditore Kanye West, si è buttata tra le braccia di Pete Davidson di 13 anni più giovane.

Kourtney Kardashian, fa invece coppia fissa con Travis Barker, conosciuto per essere un apprezzatissimo batterista membro del celebre gruppo punk-rock, Blink-182. Cliccatissimo il post su Instagram che li ritrae abbracciati in mezzo ad una distesa di rose rosse, regalo di lui per lei.

Rimaniamo sempre all’interno della famiglia Kardashian con Kendall Jenner che dopo un anno di relazione, ha ufficializzato la storia d’amore con Devin Booker cestista della squadra di basket Phoenix Suns.

Tutti gli amori vip sbocciati nel 2021 in Italia

Tra le coppie italiane più belle del 2021 non possiamo non citare Giorgia Soleri e Damiano David: la prima è una giovane e bellissima modella molto impegnata nel campo dell’attivismo femminista, il cui impegno ha fatto arrivare in parlamento la proposta di legge sul riconoscimento della vulvodinia, il secondo è il leader dei Måneskin, gruppo musicale che con la vittoria all’Eurovision, ha esportato il rock italiano in tutto il mondo facendo anche incetta di premi.

Il 2021 è stato l’anno dell’amore anche per Tommaso Zorzi, vincitore del “Grande Fratello Vip” e conduttore della prima edizione di “Drag Race Italia”, che sta vivendo la sua bellissima storia con Tommaso Stanzani, ballerino di “Amici” (la stessa edizione che ha visto trionfare Giulia Stabile).

A proposito di “Grande Fratello”, a trovare l’amore nel 2021 anche altri due ex gieffini che hanno fatto parte del cast dell’edizione vinta da Tommaso Zorzi, stiamo parlando di Adua Del Vesco, o meglio, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore Walter. Lei prima di intraprendere una relazione con lui, mentre era ancora dentro la Casa ha posto fine alla sua precedente lunga relazione.

Chiudiamo l’articolo con una coppia o meglio, ex coppia, che almeno fino ad ottobre 2021, ha fatto sognare i fan italiani: Marracash ed Elodie, che hanno fatto coppia fissa per ben due anni. Dopo essersi innamorati sul set della hit “Margarita”, i due hanno scelto lo stesso modo per ufficializzare la loro rottura: Elodie è apparsa nel video di “Crazy Love”, il nuovo brano di Marracash, mettendo in scena un’immagine ispirata a quella che perfermance artist Marina Abramovic fece con l’ex compagno Ulay.