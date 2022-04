Amedeo Goria ha dichiarato di aver preso una pausa da Vera Miales e, a seguire, è stato paparazzato in atteggiamenti intimi con un’altra donna.

Amedeo Goria dimentica Vera Miales

Cosa sta succedendo tra Amedeo Goria e Vera Miales? Nei giorni scorsi l’ex marito di Maria Teresa Ruta ha confessato che la sua relazione con Vera Miales avesse subito una battuta d’arresto ma tutto sembrava lasciar presagire che, dopo una pausa di riflessione, i due sarebbero tornati a mostrarsi insieme.

Amedeo Goria però è stato paparazzato nelle scorse ore in compagnia della 24enne trevigiana Deola Godini, con cui era intento a scambiarsi baci e abbracci in un ristorante. Vera Miales come prenderà la questione?

Chi è Deola Godini

Modella e conduttrice televisiva delle reti Sky, Deola Godini ha cenato con Amedeo Goria presso il ristorante El Carnicero di Corso Garibaldi a Milano, uno dei più frequentati della movida milanese. La giornalista è una vecchia “conoscenza” di Goria visto che, qualche anno fa, ha sfilato sul red carpet di Sanremo in compagnia di Maria Teresa Ruta, ex moglie dello stesso giornalista.

Non è chiaro dove i due si siano conosciuti ma, a giudicare dalle foto circolate in rete, la loro sarebbe più che una semplice amicizia.

Al momento Goria non ha confermato né smentito le voci in merito alla sua presunta rottura da Vera Miales e in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più. Nei giorni scorsi lui stesso aveva apertamente parlato di una crisi con la giovane fidanzata.