In questo articolo scopriamo insieme tutti i dettagli sulla manicure più richiesta del momento: le Amber Velvet Nails.

Unghie color ambra: le Amber Velvet Nails dominano le tendenze Inverno 2023

L’Inverno 2023 si tinge di un’eleganza avvolgente e brillante grazie alle unghie color ambra. Un trend diventato virale su tutti i social, dove l’hashtag #AmberVelvetNails ha raggiunto milioni di visualizzazioni. A dare vita a questa tendenza è stata la creator digitale Melanie Graves, conosciuta sui social come Overglowedit, che sul suo account condivide numerosi consigli beauty: dal trucco alla skincare, fino ad arrivare alle nail art. Le sue Amber Velvet Nails sono diventate fin da subito virali, conquistando celebrità e influencer di tutto il mondo. Questa manicure rappresenta perfettamente la calda e confortevole tonalità dell’ambra, gemma preziosa che incarna la stagione autunnale. I suoi colori contrastano le tonalità cupe dell’inverno, regalando alle nostre mani un tocco avvolgente, raffinato e luminoso anche durante le giornate fredde. Questa caratteristica la rende una nail art ideale da sfoggiare anche nel periodo invernale.

Unghie color ambra: come realizzare le Amber Velvet Nails

Per questo tipo di manicure la forma ideale è quella ovale, a mandorla o leggermente affusolata, per un risultato davvero elegante. Ma come realizzare le Amber Velvet Nails? Prima di tutto occorre preparare in modo corretto l’unghia: limare la forma, rimuovere le cuticole in eccesso, opacizzare la superfice e mettere i preparatori in modo da far aderire al meglio il prodotto. Il passo successivo è la scelta del colore. Le tonalità più adatte sono l’arancione, il caramello, il bronzo e il rame. Dopo aver steso il colore in modo uniforme ed omogeneo, impreziosite le vostre unghie con dei brillantini della stessa tonalità dello smalto. Per ottenere l’effetto vellutato, è possibile utilizzare la tecnica del cat’s eye. Vi basterà posizionare un magnete apposito sull’unghia e muoverlo dalla matrice dell’unghia verso i lati ed infine la punta. Il risultato sarà una nail art cosparsa di bagliori metallizzati e riflessi iridescenti. Per completare la vostra manicure sigillate il tutto con uno top coat trasparente. Una manicure semplice ma al tempo stesso chic. Assolutamente da non perdere in questo Inverno 2023!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Unghie corte, la manicure naturale di Cristiana Capotondi è cool | DonneMagazine.it

Le unghie natalizie più trendy da sfoggiare a dicembre 2023 | DonneMagazine.it