Amaurys Perez: chi è, vita privata e carriera

Amaurys Perez è un campione di pallanuoto, pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip in questa settima edizione. Scopriamo tutto sulla sua vita privata e la sua carriera.

Amaurys Perez, campione di pallanuoto: la sua carriera

Amaurys Perez è nato il 18 marzo 1976, sotto il segno dei Pesci, a Camaguey ed è un campione di pallanuoto e allenatore della squadra maschile Tubisider Cosenza.

Si è fatto subito notare come personaggio televisivo e concorrente di programmi televisivi di successo, come Bring the noise, Ballando con le stelle e l’Isola dei Famosi. La sua passione per lo sport, e soprattutto per la pallanuoto, è iniziata fin da quando era piccolo e ha iniziato a praticarla dopo la scuola insieme a suo fratello. In seguito si è laureato in scienze motorie e durante la sua carriera da sportivo ha collezionato una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012, un oro a Shanghai 2011, un bronzo nella World League 2012 e un argento nella World League 2011.

Amaurys Perez è stato la rivelazione della nona edizione di Ballando con le stelle 2013, dove, in coppia con Veera Kinnunen, è riuscito ad arrivare secondo. L’anno successivo ha partecipato anche a Pechino Express, insieme a sua moglie, ed è arrivato ancora una volta secondo. Il pubblico li aveva accusati di eccessivo agonismo e di essere stati avvantaggiati dal fatto che erano entrati in gara a show già iniziato. Nel 2015 ha partecipato allo show di Carlo Conti, Si può fare, ed è stato più volte ospite di Stasera tutto è possibile.

Nel 2018 ha partecipato all’Isola dei Famosi. Nel 2022 è stato uno dei conduttori di Un paese a dieta, sul Nove.

Amaurys Perez: la vita privata

Amaurys Perez è un uomo molto innamorato. Lo sportivo è legato dal 2006 alla moglie Angela Rende, con cui ha partecipato al reality Pechino Express nel 2014, ottenendo la seconda posizione. La coppia si è incontrata per la prima volta a Cosenza e da quel momento i due sono diventati inseparabili. Un amore davvero molto importante che li ha spinti a mettere su famiglia. Sono diventati genitori di tre meravigliosi bambini, che sono la loro più grande gioia: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Di Angela Rende si sa che è un’insegnante della provincia di Cosenza. La sua storia con il marito è iniziata nel 2006 e l’ha sempre seguito da lontano durante le sue esperienze televisive, soprattutto all’Isola dei Famosi, dove era in studio tra il pubblico per sostenerlo in ogni momento. Prima della nascita dei figli purtroppo la donna ha dovuto affrontare sei aborti. A 40 anni Amaurys Perez ha abbandonato la carriera da pallanuotista e nel 2016 è diventato un imprenditore e produttore di birra artigianale a Rende. Ama trascorrere il suo tempo libero con la sua famiglia, oltre allo sport, che rimane la sua grande passione. Ama molto anche il cinema, i balli latino-americani, la pesca e il cibo. Ama molto mangiare e ha dichiarato che il suo piatto preferito sono gli spaghetti con le vongole.