Un nuovo inizio a Milano

La vita di Alice Campello ha subito una svolta significativa dopo la separazione dall’ex calciatore Alvaro Morata. Dopo otto anni di matrimonio e quattro figli, la decisione di trasferirsi a Milano segna un capitolo nuovo e stimolante per l’influencer e imprenditrice. Lasciando la Spagna, dove ha sempre vissuto, Alice ha scelto di stabilirsi nella città meneghina, dove Morata gioca attualmente. Questa scelta non è solo una questione di distanza geografica, ma rappresenta anche un tentativo di ricostruire la propria vita per il bene dei suoi bambini: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella.

Il supporto di amici e famiglia

In questo periodo di transizione, Alice può contare su una rete di sostegno formidabile. Familiari e amici sono sempre presenti, offrendo supporto emotivo e pratico. Tra i volti noti che hanno partecipato a eventi recenti c’è Chiara Ferragni, che, sebbene non fosse presente all’ultimo evento del brand di bellezza Masqmai, ha sempre dimostrato la sua vicinanza. Anche Eleonora Brunacci e Elisabetta Canalis fanno parte del suo cerchio di amicizie, contribuendo a rendere più leggera questa fase della sua vita. La presenza di amici come Manuel Locatelli e la moglie Thessa, così come la modella Sharon Fonseca, testimonia l’importanza delle relazioni in momenti di cambiamento.

Un impegno professionale costante

Nonostante le sfide personali, Alice non ha mai trascurato il suo lavoro. Il suo brand di bellezza, Masqmai, fondato nel 2017, continua a prosperare e a guadagnare popolarità sia in Italia che in Spagna. Recentemente, ha organizzato un evento a Milano, dove ha sfoggiato un elegante minidress celeste di paillettes, dimostrando che la bellezza e la moda rimangono parte integrante della sua vita. La sua capacità di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale è un esempio di resilienza e determinazione.

Affrontare le critiche con grazia

In un momento così delicato, Alice ha anche dovuto affrontare le critiche e i