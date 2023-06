Lunedì 26 giugno su Canale 5 ci sarà la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia è pronto a farci emozionare con nuove storie d’amore. Dopo aver svelato le sette coppie protagoniste del reality, cominciano ad uscire i primi nomi dei possibili tentatori e tentatrici. Tra questi quello di Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma cosa sappiamo su di lei? Ecco tutti i dettagli: vita privata, età, lavoro e malattia.

Chi è Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne: vita privata e lavoro

Classe 1996, Alice Barisciani è nata a Siena. La sua infanzia è stata molto difficile. Dopo il divorzio dei genitori, infatti, il padre ha deciso di tagliare tutti i rapporti con lei, abbandonandola in tenera età. Fin da piccola ha avuto la grande passione per i cavalli, ma ha dovuto abbandonare l’equitazione proprio a causa dei problemi familiari. La sua situazione in casa è stata un dolore molto grande, tanto da portarla a trasferirsi da sola dall’altra parte del mondo, in Australia, dove ha lavorato come babysitter, bagnina e commessa. Tuttavia, dopo un po’ di tempo, decide di tornare a Siena per aiutare sua mamma ed inizia a lavorare come store manager in un negozio di abbigliamento maschile. Tuttavia, durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, a causa delle troppe assenze è stata licenziata. Ad averlo rivelato è stata lei stessa in lacrime durante il programma. Così Maria De Filippi le ha proposto di lavorare insieme a lei ed il suo team, probabilmente come impiegata dietro le quinte del celebre programma. Al momento non sappiamo ancora se ha accettato o meno il lavoro. Stando a quanto riporta il suo profilo Instagram, attualmente sta collaborando come influencer con l’agenzia DUASUKSES.

Alice Barisciani: un passato difficile tra disturbi alimentari e dislessia

Nel corso della sua vita Alice Barisciani non ha dovuto affrontare soltanto il terribile abbandono del padre, ma anche disturbi alimentari. In passato, infatti, ha avuto problemi di salute che hanno portato cambiamenti al suo fisico e di conseguenza numerose insicurezze. Il passato della giovane ragazza è stato segnato anche dalla dislessia, una malattia neurologica che le ha portato molte paure e difficoltà durante la sua infanzia. Tuttavia, da quando ha iniziato un percorso di terapia, ha acquisito più sicurezza e consapevolezza di se stessa.

Alice Barisciani: il suo percorso a Uomini e Donne e la partecipazione a Temptation Island

Il percorso di Alice Barisciani a Uomini e Donne risale all’edizione 2022/2023, terminata poche settimane fa. La giovane ragazza è stata corteggiatrice di Federico Nicotera. Nonostante la grande complicità e affinità tra i due, il tronista ha deciso di non sceglierla. Stando alle ultime indiscrezioni però, Alice Barisciani potrebbe essere la nuova corteggiatrice di Temptation Island. Chissà se all’interno del programma condotto da Filippo Bisciglia potrà trovare un ragazzo in grado di amarla… Voi che dite? Non ci resta che aspettare lunedì 26 giugno per scoprirlo!