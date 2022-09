Federico Nicotera, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. E’ un ragazzo molto giovane, la cui presenza nel dating show di Canale 5 è stata annunciata tramite video su Witty TV, raccogliendo subito quasi diecimila like da parte dei fan del programma.

Ma scopriamo qualcosa in più su di lui, sulla sua storia e sulla sua famiglia.

Uomini e Donne: chi è il nuovo tronista, Federico Nicotera

Si chiama Federico Nicotera è di Roma e ha 25 anni. Nella vita è un ingegnere aereonautico, pronto però a lanciarsi in una sfida decisamente inconsueta per il suo percorso. Nello specifico, ha detto nel video di presentazione: “Mi occupo di rendere il velivolo conforme alle norme di aeronavigabilità.

È un lavoro di grandissima responsabilità. Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire a mattinata inoltrata. Però, vedere l’aereo che decolla dopo averci messo le mani, è veramente una soddisfazione grandissima”.

Insomma si tratta di un giovane che si è dato certamente da fare, cimentodosi in un difficile percorso di studi e poi misurandosi con un lavoro che richiede precisione e responsabilità. Adesso sembra però intenzionato a fare passi avanti anche in campo amoroso: in Uomini e Donne spera di trovare una compagna forte, che gli tenga testa e che abbia però la sua indipendenza.

“Deve essere fuoco, deve bruciare“, ha precisato.

Chissà se Uomini e Donne saprà dare a Federico ciò che cerca e aiutarlo a realizzare uno dei suoi sogni: come da lui stesso detto vorrebbe metter su famiglia da giovane. E forse c’è un motivo…

Federico Nicotera: la storia della sua famiglia

Federico non ha avuto una storia familiare facile. La figura portante della sua vita è sua madre, che definisce “wonder woman” e “una forza della natura”: d’altro canto è stata lei a crescerlo senza nessuno accanto. “Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui. Non ho avuto una figura di riferimento dentro casa su cui fare affidamento, motivo per il quale sono anni ormai che non uso più la parola papà“, ha detto.

L’assenza del padre ha ovviamente fatto sì che dovesse crescere velocemente: nutre un grande senso di responsabilità nei confronti della madre e desidera avere a sua volta una famiglia di cui prendersi cura. Si definisce una persona a cui piace far star bene gli altri, ma al tempo stesso è un ragazzo esigente e talvolta “fumantino”. Di certo in tal senso l’assenza di un padre ha cercato Federico N. che forse con Uomini e Donne vuole anche ritrovare un po’ di spensieratezza nei suoi vent’anni.

Federico ha poi due sorelle più piccole, che adora e con il quale dichiara di avere un rapporto speciale, quasi simbiotico. Non c’è dubbio che tanti sforzi siano stati fatti dal giovane ragazzo anche nel loro interesse, ma sembra adesso arrivato il momento di pensare un po’ a sé con questa nuova avventura…