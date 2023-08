Alghe per la pelle: dove trovarle nei cosmetici

Tra le alghe per la pelle vi sono anche le gialle e le rosse utili per le proprietà anti-età che donano una epidermide compatta ed elastica.

Sono diversi gli elementi e i componenti naturali che possono far bene alla pelle dando tutta una serie di proprietà e di ingredienti che possono aiutarla a essere maggiormente compatta. Tra i vari ingredienti presenti in diverse creme, anche le alghe per la pelle che, a seconda della tipologia, permettono di ottenere notevoli benefici. Vediamo quale usare.

Alghe per la pelle

Sebbene siano considerate dei veri e propri super food, dal momento che sono ricche di nutrienti e vari componenti, le alghe per la pelle sono un elemento molto presente nei vari prodotti di cosmesi poiché fanno bene all’epidermide aiutandola a essere maggiormente compatta e levigata. Sono elementi presenti in creme, oli, ma anche in bendaggi.

Sono infatti diversi i cosmetici presenti in commercio da usare quotidianamente che sono ricchi di elementi come plancton e polvere di corallo, oltre ovviamente alle alghe. Si tratta di organismi molto semplici in grado di generare ossigeno sott’acqua. In natura ne esistono più di 30 mila specie e di queste ben 13 sono usate in ambito cosmetico.

Alcune di queste alghe per la pelle come il fuco, la quercia marina, la coda di pavone sono usate in ambito della cosmesi dal momento che hanno proprietà e benefici anti-età o anti-invecchiamento. Altre invece come la wakame, una delle più conosciute, è presente nella cucina sia vegana che macrobiotica in quanto ricca di nutrienti.

Alghe per la pelle: quale usare

Come al solito, non è mai facile scegliere dal momento che sono diverse le alghe per la pelle che si usano nei prodotti cosmetici. Ognuna ha le sue virtù e proprietà, anche a seconda delle esigenze e dei bisogni della propria pelle. Ci sono alghe di colore rosso, giallo e nero, anche se la spirulina resta quella maggiormente nota e usata.

Per esempio, l’alga spirulina è particolarmente nota proprio per le sue proprietà detox dal momento che va a eliminare le tossine in eccesso. Un’alga che è usata insieme ad altre in vari prodotti e articoli di bellezza dal momento che dona una luce migliore all’incarnato. Le alghe nere, menzionate poc’anzi, sono ottime come trattamento anticellulite.

Si usano soprattutto per bendaggi e fanghi anticellulite. Inoltre, essendo ricche di flavonoidi e iodio, permettono di regolare le funzioni metaboliche, stimolare così la circolazione in eccesso e al tempo stesso aiutare a ridurre i grassi e le cellule adipose in eccesso. Tra le varie alghe per la pelle ci sono anche quelle rosse usate soprattutto per le proprietà anti-età.

Sono un tipo di alga che, essendo ricca di Omega 3, aiuta a contrastare i radicali liberi frenando così l’invecchiamento delle cellule. Permette alla pelle di essere maggiormente elastica e compatta grazie al fatto che si basa su fibre di collagene. Alcuni marchi di cosmesi le hanno usate per pelli spente che presentano irritazioni e rossori.

Alghe per la pelle: dove ordinare

Un elemento presente in molti prodotti e articoli di bellezza disponibili con offerte su Amazon dove cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. Qui una classifica con i migliori prodotti di cosmesi contenenti alghe per la pelle e come applicarle sull’epidermide con una descrizione di ognuna.

1)SBC Skincare bagnoschiuma

Un bagnoschiuma dalle proprietà idratanti e purificanti che dona maggiore luminosità alla pelle grazie ai componenti di alghe blu e sale marino. Ha un effetto rinfrescante ed è indicato anche dopo la depilazione. Una fragranza piacevole e fresca a base anche di componenti naturali come il mandarino, il pompelmo e lo zenzero insieme a note di rosa e giglio.

2)Fango argilla verde e alghe rimodellanti

Un prodotto in polvere a base di questi due elementi naturali che sono ricchi di varie proprietà per il benessere della pelle. Basta aggiungere un po’ di acqua per miscelare il prodotto e applicarlo sulla pelle. Un trattamento a base di fanghi che aiuta a combattere gli inestetismi della cellulite. Ottimo anche per pediluvio, suffumigi, ecc.

3)Q+A crema viso

Una crema per il viso a base di collagene e alghe non testata sugli animali. Aiuta la pelle a combattere l’invecchiamento cutaneo e prevenire così le rughe. Il collagene estratto dalle alghe ha funzione idratante e rimpolpante. Insieme a un componente come il burro di karité si ha una pelle maggiormente morbida.

Oltre alle alghe per la pelle, questo elemento è utile anche per il dimagrimento e tornare in forma.