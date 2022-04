Un’indiscrezione lanciata da Dagospia, ma senza chiari riferimenti e nominativi, fa pensare che la bella Alessia Marcuzzi stia vivendo un momento di crisi dal punto di vista professionale e in particolare che sia esclusa al momento la sua partecipazione a programmi Rai o Mediaset.

Alessia Marcuzzi, l’indiscrezione sul suo futuro in tv: fuori da Rai e Mediaset?

Se Dagospia ha preferito non esplicitare nome e cognome della protagonista di una flash news che è stata lanciata nella giornata del 14 aprile 2022, tutti gli indizi forniti conducono ad un’unica persona, ossia Alessia Marcuzzi.

Ecco cosa ha scritto il giornale online di Roberto D’Agostino:

“Dicono che una ex regina dei naufraghi si sforzi di sorridere, ma in realtà sia parecchio triste. Sulla soglia dei 50 anni, vorrebbe tornare ad essere un cigno di Mediaset. Ma il Biscione dopo tanti anni di fedeltà non ha piani per lei, e anche le porte della Rai sono difficili da varcare. Dicono…”.

Le parole di Dagospia sembrano essere riferite ad Alessia Marcuzzi, che di fatto è una storica conduttrice dell’Isola dei Famosi e che a novembre del 2022 spegnerà le sue 50 candeline.

L’arrivederci di Alessia Marcuzzi a Mediaset e la scelta di prendersi una pausa

Secondo quanto riportato da Dagospia la splendida Alessia Marcuzzi dunque potrebbe essere fuori dalle reti ammiraglia della Tv, ossia Rai e Mediaset.

La sua assenza dal piccolo schermo si protrae ormai da tempo, la conduttrice infatti dopo aver preso parte a Le Iene nel 2020, aveva deciso di staccare la spina per un periodo e a tal proposito aveva scelto di comunicarlo personalmente ai suoi fan con queste parole:

“Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi una pausa per me, perchè non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo che ho deciso di voler comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”.

Le motivazioni della scelta intrapresa da Alessia Marcuzzi

A raccontare le motivazioni che stanno dietro la scelta di Alessia Marcuzzi di lasciare Mediaset e di prendersi una pausa dal punto di vista professionale, è stata la stessa conduttrice, che si è così raccontata in un’intervista rilasciata a Vanity Fair:

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, è obbligatorio chiedersi: cosa vuoi diventare? E rispondersi. Mi sono detta: Alessia sei fortunata si, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere? E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire”.

In tal senso, se l’indiscrezione di Dagospia risultasse essere realmente collegata alla persona di Alessia Marcuzzi, il tutto si potrebbe tradurre in un tentativo operato dalla conduttrice e finito in malo modo di riprendere in mano le redini della sua carriera televisiva, ma queste ovviamente sono ancora solo supposizioni.