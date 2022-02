Secondo indiscrezioni Alessia Marcuzzi ha deciso di rifiutare l’offerta per tornare alla conduzione de Le Iene in vista dell’inizio di un nuovo programma in cui sarebbe stata chiamata come conduttrice.

Alessia Marcuzzi non torna a Le Iene

Alessia Marcuzzi ha confermato che, dopo la sua decisione presa lo scorso giugno, non tornerà a Mediaset né tantomeno alla conduzione de Le Iene (lo storico format da lei condotto e che, secondo indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi le avrebbe chiesto di condurre di nuovo).

Sempre secondo i rumor in circolazione la conduttrice approderà in un nuovo programma tv su Prime Video e che sarebbe incentrato sul mondo della moda ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme.

Alessia Marcuzzi e l’addio alla tv

Lo scorso giugno attraverso un messaggio condiviso via social Alessia Marcuzzi aveva annunciato di non voler più lavorare in Mediaset e, nei giorni scorsi, la conduttrice ha confermato di non aver cambiato idea. “Leggo di un mio ritorno in tv ma il mio pensiero non è cambiato e sto bene dove sto”, aveva affermato la conduttrice, che in precedenza ha fatto sapere: “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’.

E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire”.

La vita lontana dalla tv

Dopo l’addio al piccolo schermo la conduttrice ha deciso di dedicarsi soprattutto alla sua famiglia e alla sua società legata al benessere e ai prodotti beauty, Luce.

La conduttrice ha comunque fatto sapere che, prima o poi, tornerà in tv e in tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di sapere quale sarà il suo prossimo programma.