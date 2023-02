Alessandra Celentano fa parte del cast di Amici da ben 20 anni. Un vecchio prof del talent ha svelato come la collega è arrivata nel programma di Canale 5, sottolineando che Maria De Filippi era un po’ titubante.

Alessandra Celentano: come è arrivata ad Amici?

Insegnante di ballo di Amici da 20 anni, Alessandra Celentano è una colonna portante del programma di Maria De Filippi. Con i suoi giudizi pungenti e le discussioni con gli altri prof riesce ad animare un po’ il talent. Eppure, il suo ingresso nel cast del format mariano non è stato tanto semplice. A raccontarlo è stato Garrison Rochelle, in una lettera affidata al settimanale DiPiù.

Alessandra Celentano ad Amici: parla Garrison

Garrison ha raccontato che Alessandra è arrivata ad Amici grazie a lui.

E’ stato Rochelle, infatti, a fare il suo nome alla De Filippi e a convincerla a farle un provino. In un primo momento, però, Maria non era del tutto convinta di prenderla in squadra. L’ex prof del talent mariano ha dichiarato:

“Quando abbiamo iniziato Amici, tu ancora non c’eri e per anni ho suggerito a Maria De Filippi il tuo nome, perché mancava un’insegnante specializzata nel classico. Maria, però, era un po’ preoccupata dal tuo cognome ‘Celentano’, pensava che, in quanto nipote del grande Adriano, il pubblico potesse fare confusione. Un giorno, però, ti ho portata ai provini che si fanno per scegliere gli allievi che poi faranno parte della trasmissione. Per te era la prima volta e ti ho vista quasi incredula di fronte a tutti quei giovani palpitanti, che trasmettevano una energia che potevi quasi toccare”.

Celentano convince Maria: Garrison esulta

Garrison, alla fine della fiera, ha ricevuto un occhiolino da Maria e Alessandra è entrata nel team di Amici. L’ex prof ha concluso: