Alberto Zanetti: chi è il professore del Collegio 7

Il 18 ottobre è iniziata la settima edizione del programma televisivo Il Collegio, in onda su Rai2. Scopriamo insieme chi è Alberto Zanetti, il nuovo professore di canto.

I nuovi professori del Collegio 7

Il 18 ottobre, in prima serata su Rai 2, è iniziata la settima edizione del programma televisivo Il Collegio.

Il docureality ha regalato tante soddisfazioni con le sue vecchie edizioni e ora è ripartito con tante novità, dopo la difficile sesta stagione, che non ha confermato i risultati sperati rispetto alle precedenti. Il programma è stato modificato in alcuni dettagli, come il cast, che ha subito importanti cambiamenti. Oltre ai 20 nuovi allievi, divisi in due classi, è cambiato anche il corpo docenti, ad eccezione della riconferma del preside Paolo Bosisio, dell’insegnante di italiano, Andrea Maggi, e dei sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caremoli.

Alcuni volti storici, come la prof Petolicchio, Luca Raina e Alessandro Carnevale, non sono stati confermati. Il corpo docenti sarà formato, oltre ai nomi già svelati, da Marie France Baron, insegnante di francese, Beatrice Fumagalli, di storia e geografia, Giovanni Belli, di matematica e scienze, Guido Airoldi, di disegno ed educazione fisica, Andrea Zilli, di dattilografia, Annalisa Bufacchi, di laboratorio, Mauro Simonetta, di educazione fisica, e Alberto Zanetti, di canto.

Chi è Alberto Zanetti?

Il baritono Alberto Zanetti è pronto per la sua nuova esperienza tra i banchi della scuola di Rai 2. È entrato a far parte della settima edizione de Il Collegio, nei panni di un insegnante di canto pronto a confrontarsi con un gruppo di adolescenti e a riportarli indietro nel tempo, nel 1958. Non ci sono molte informazioni sul suo conto. Non si conosce la sua data di nascita, ma sembrerebbe originario del Veneto. Per quanto riguarda la sua formazione, si è diplomato in canto presso il conservatorio Cesare Pollini di Padova e successivamente ha studiato e si è perfezionato con il contralto Donatella Vigato e con il soprano Katia Ricciarelli. Non è una persona che ama molto parlare di sé stesso e della sua vita privata. È un uomo molto riservato e non ci sono moltissimi dettagli sulla sua vita sentimentale. Preferisce fa parlare la musica e la sua voce, proprio come ha iniziato a dimostrare nella trasmissione televisiva di Rai 2. È proprio la musica la protagonista della sua vita e il suo grande talento lo ha portato ad ottenere grandi soddisfazioni. Nel novembre del 2010 è stato finalista al primo concorso Tullio Serafin di Cavarzere ed è anche riuscito a vincere una borsa di studio. Il Collegio non è la sua prima esperienza televisiva, infatti nel 2009 ha partecipato alla trasmissione Mettiamoci all’Opera, in onda su Rai 1. Alberto Zanetti è davvero molto riservato ed è anche particolarmente estraneo al mondo dei social network. Non ama parlare della sua vita privata e preferisce concentrarsi sul suo lavoro e sulla sua grande passione per la musica e per il canto. Questa esperienza gli consentirà di farsi conoscere meglio e di portare sul piccolo schermo il suo talento, confrontandosi con un gruppo di adolescenti che non sarà sempre facile gestire.