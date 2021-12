Natale tra le bellezze eleganti e lussuose di Courmayeur per Alba Parietti, che ha mostrato la sua casa nel cuore delle montagne.

Alba Parietti, la sua casa di Courmayeur

Mobili antichi dal tono classicheggiante ed elegante, che ben si conciliano con l’atmosfera raffinata di una Courmayeur.

Il bordeaux è il colore he domina tra le pareti di casa Parietti, che ben si abbina all’arredo in legno in perfetto stile montanaro. Molti anche i quadri, le cornici dorate e i lampadari.

Alba Parietti, la sua casa di Courmayeur: le sue parole

Con alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, è stata la stessa Parietti a descrivere la sua casa di Courmayeur.

“Come in tutte le mie case un grande disordinatissimo ordine“, ha scritto.

Poi il pensiero più intimo: “In questa casa ci sono magnifiche presenze di persone che anche se non ci sono più sono con me in ogni istante, oggetto, respiro”.

Tra i numerosi follower di Alba Parietti, tanti hanno lasciato un commento alle foto della sua casa di Courmayeur. Molti i complimenti da parte dei fan, che apprezzano il gusto della famosa conduttrice.

Lei stessa ha sottolineato: “Amo le mie case e ci metto molto di me”.