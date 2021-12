In vista delle festività natalizie Chiara Ferragni e Fedez hanno organizzato una splendida sorpresa per il loro bambino, Leone, che si è ritrovato in casa il suo supereroe preferito: Spiderman.

Chiara Ferragni: Spiderman e Leone

Mentre l’anno scorso Fedez si era sottoposto a 9 ore di trucco per somigliare a Babbo Natale e sorprendere suo figlio Leone (che aveva finito per riconoscerlo), quest’anno il rapper e sua moglie Chiara Ferragni hanno optato per sorprendere il bambino in un altro modo: i due hanno contatto Mattia Villardita, che ha conquistato la popolarità incontrando i bambini malati mascherato proprio da Spiderman.

Un anno fa il benefico supereroe ha anche ricevuto la nomina di Cavaliere al Merito della Repubblica per essersi distinto in campo sociale e umanitario.

Il piccolo Leone è stato felicissimo di poter trascorrere del tempo insieme al suo supereroe preferito e infatti gli ha mostrato alcune sue foto e gli ha parlato anche della sorellina, Vittoria.

Chiara Ferragni: chi è Mattia Villardita

Mattia Villardita ha ottenuto importanti meriti per via delle sue opere nel campo sociale e umanitario e lui stesso ha svelato di aver deciso di diventare “un supereroe” dopo che da bambino sarebbe stato a lungo affetto da una grave malattia.

“Per tirarmi su, pensavo che sarebbe venuto il mio supereroe preferito a trovarmi, poi sono cresciuto e ho pensato perché non divento io quel supereroe?”, ha confessato. Sui social Chiara Ferragni e Fedez lo hanno pubblicamente ringraziato per il tempo speso insieme al loro bambino.

Chiara Ferragni: la serie

Nelle ultime settimane i Ferragnez sono stati al centro dell’attenzione mediatica per via dell’uscita della loro serie, The Ferragnez, su Prime Video.

All’interno di essa la famosa coppia ha svelato alcuni retroscena sulla loro vita privata, a partire dal rapporto con il figlio Leone alla nascita della loro secondogenita, Vittoria.